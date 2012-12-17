آمریکایی ها در گفتار و عمل خود صادق نیستند/دلایل بی اعتمادی ایران به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت روسی " پراودا " در مطلبی با بررسی تاریخچه روابط ایران و آمریکا به دلایلی بی اعتمادی ایران به آمریکا پرداخت.

این سایت روسی با اشاره به اظهارات مقامات مختلف ایرانی مبنی بر علاقه مندی ایران به مذاکره برای حل مسئله هسته ایش می نویسد ایران بارها برای انجام مذاکرات اعلام آمادگی کرده است، اما این آمریکایی ها بوده اند که اعتقادی به مذاکره نداشته اند و همواره سعی کرده اند با ادعای دروغ، خود را علاقه مند به مذاکره نشان دهند با یک بازی دیپلماتیک ایران را متهم به تندروی کنند.

در ادامه مطلب، نویسنده مقاله به تاریخچه فراز و نشیب های روابط دو کشور پرداخته است :

به ادعای " گلدیمان " سفیر سابق سوئیس در ایران ، ایران در سال 2003 با ارسال نامه ای به سفارت سوئیس خواستار گفتگو با آمریکا با حفظ " احترام متقابل " شد، اما این دولت " جرج بوش" رئیس جمهوروقت آمریکا بود که به جای انجام مذاکرات بر اساس احترام متقابل اقدام به اعمال فشارهای بیشتر علیه ایران کرد.

در سال 2005 نیز ایران، طرح فرانسه ، آلمان و انگلیس را به علت اینکه حق هسته ای ایران را به رسمیت نشناخته بود، رد کرد.

در سال 2010 ،ایران پیشنهاد تبادل سوخت هسته ای را در تهران با حضور رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه پذیرفت، اما این آمریکایی ها و متحدانشان بودند که با ارائه دلایلی که فقط برای خودشان قابل فهم بود این توافقنامه را نپذیرفتند و دلایلی ارائه کردند که برای هیچ کس دیگر در جهان قابل فهم نبود.

این رسانه روسی آورده است همچنین در سال 2006 احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نامه ای 18 صفحه ای برای رئیس جمهور آمریکا فرستاد که بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان نشانه تمایل ایران برای گفتگو یاد کردند، نامه ای که ماهیت ریاکارانه دولت آمریکا را روشن کرد و در نهایت، "کاندولیزا رایس "وزیر خارجه وقت آمریکا، گفت : چیز جدیدی در این نامه وجود نداشت.

در پایان، نویسنده با اشاره به ابراز تمایل اخیر دولتمردان آمریکایی به مذاکره مستقیم با ایران می نویسد: تا به اینجا جمهوری اسلامی ایران گامهای مثبتی برای مذاکره و رفع نگرانی ها در خصوص برنامه هسته ایش برداشته است، اما این آمریکایی ها بوده اند که سعی کرده اند بازی را سیاسی کنند . آمریکایی ها در گفتارشان صادق نیستند و اعمال و گفتارهایشان ثبات ندارد.