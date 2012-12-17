جلسه تودیع و معارفه ترابیان و افتخاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جلسه تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید کمیته فوتسال روز یکشنبه با حضور علی کفاشیان، مهدی محمدنبی، هادی آیت الهی، عباس ترابیان، رضا افتخاری، طاهریان، حسینی و کارکنان کمیته فوتسال انجام شد.

در این نشست ابتدا رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تلاش‎های عباس ترابیان در مدت حضورش در فدراسیون فوتبال، گفت: "کارنامه وی برای همه مشخص است. ترابیان یکی از بهترین مدیران فدراسیون بوده و علاوه بر فوتسال در بخش‎های مختلفی اعم از بازاریابی و بین‎الملل، کمک‎های شایان توجهی به ما کرد".

وی افزود: البته پس از استعفا و پذیرفته شدن استعفای وی کار ما با او تمام نمی‎شود. به دلیل رضایتی که از ترابیان داریم از سابقه مدیریتی وی استفاده خواهیم کرد، چون ترابیان همچنان عضو کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیاست و در بخش بازاریابی قطعا به فدراسیون فوتبال کمک خواهد کرد.

کفاشیان در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات ترابیان تاکید کرد: ترابیان ارتباطات بسیار خوب و موثری با کشورهای صاحب سبک فوتسال جهان ایجاد کرد واز اقدامات ماندگار وی باید به تشکیل هیات رئیسه و مجمع لیگ حرفه‎ای فوتسال و درآمدزایی بسیار خوب برای آن اشاره کرد.

وی افزود: امیدواریم در ادامه با تلاش‎های افتخاری که جزو با تجربه‏های فوتبال ایران است بتوانیم نه تنها این جایگاه را حفظ کنیم بلکه آن را ارتقا بخشیم.

در ادامه نشست عباس ترابیان و سیدرضا افتخاری چند دقیقه‎ای برای حاضران جلسه صحبت کردند. در پایان جلسه هم دبیرکل فدراسیون فوتبال اظهارداشت: ترابیان و افتخاری هر دو از تلاشگران عرصه فوتبال هستند و گام‎های بلندی برای ارتقای آن برداشته‎اند. البته ترابیان در زمینه فوتسال تلاش‎های بسیاری کرد و در این خصوص منشا اثر بود بنابراین جا دارد از زحمات چندین و چند ساله وی تشکر کرده و برایشان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.