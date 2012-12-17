جلسه تودیع و معارفه ترابیان و افتخاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، جلسه تودیع و معارفه رئیس پیشین و جدید کمیته فوتسال روز یکشنبه با حضور علی کفاشیان، مهدی محمدنبی، هادی آیت الهی، عباس ترابیان، رضا افتخاری، طاهریان، حسینی و کارکنان کمیته فوتسال انجام شد.
در این نشست ابتدا رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به تلاشهای عباس ترابیان در مدت حضورش در فدراسیون فوتبال، گفت: "کارنامه وی برای همه مشخص است. ترابیان یکی از بهترین مدیران فدراسیون بوده و علاوه بر فوتسال در بخشهای مختلفی اعم از بازاریابی و بینالملل، کمکهای شایان توجهی به ما کرد".
وی افزود: البته پس از استعفا و پذیرفته شدن استعفای وی کار ما با او تمام نمیشود. به دلیل رضایتی که از ترابیان داریم از سابقه مدیریتی وی استفاده خواهیم کرد، چون ترابیان همچنان عضو کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیاست و در بخش بازاریابی قطعا به فدراسیون فوتبال کمک خواهد کرد.
کفاشیان در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات ترابیان تاکید کرد: ترابیان ارتباطات بسیار خوب و موثری با کشورهای صاحب سبک فوتسال جهان ایجاد کرد واز اقدامات ماندگار وی باید به تشکیل هیات رئیسه و مجمع لیگ حرفهای فوتسال و درآمدزایی بسیار خوب برای آن اشاره کرد.
وی افزود: امیدواریم در ادامه با تلاشهای افتخاری که جزو با تجربههای فوتبال ایران است بتوانیم نه تنها این جایگاه را حفظ کنیم بلکه آن را ارتقا بخشیم.
در ادامه نشست عباس ترابیان و سیدرضا افتخاری چند دقیقهای برای حاضران جلسه صحبت کردند. در پایان جلسه هم دبیرکل فدراسیون فوتبال اظهارداشت: ترابیان و افتخاری هر دو از تلاشگران عرصه فوتبال هستند و گامهای بلندی برای ارتقای آن برداشتهاند. البته ترابیان در زمینه فوتسال تلاشهای بسیاری کرد و در این خصوص منشا اثر بود بنابراین جا دارد از زحمات چندین و چند ساله وی تشکر کرده و برایشان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
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