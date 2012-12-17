رقابتهای سیاسی صهیونیستها و نادیده گرفتن سرنوشت فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در مقاله ای با عنوان مبارزه انتخاباتی دور از واقعیت در رژیم صهیونیستی نوشت : احزاب اسرائیلی در مبارزات انتخاباتی پارلمانی به وقایع اخیری که در غزه و کرانه باختری اتفاق افتاده است بی توجهی می کنند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: فلسطین به عنوان دولت ناظرغیرعضو در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است. رژیم صهیونیستی شهرکسازی جدید را که کرانه باختری را به دو قسمت تقسیم می کند مد نظر قرار داده است. نظامیان اسرائیلی حملات شدیدی را علیه نوار غزه به راه انداختند. همه این اتفاقات کمتر از دو ماه مانده به انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد و البته به ندرت جریان مبارزات انتخاباتی در فلسطین اشغالی را تحت تاثیر قرار داده است.

در ادامه آمده است : نامزدهای انتخابات پارلمانی رژیم اشغالگر قدس از این مسئله اجتناب می کنند که به مسائل ناراحت کننده ای که درباره شرایط فلسطینیان وجود دارد بپردازند. احزاب اسرائیلی درباره این گونه مسائل سکوت کرده و آن را مورد بی توجهی قرار می دهند. این مسئله همه احزاب در این رژیم اشغالگر را شامل می شود هم در جناح راست و هم در جناح چپ و میانه.

هر سه حزب اپوزیسیون در اسرائیل از حملات اخیر علیه نوار غزه حمایت کرده اند و هیچ یک از آنها آماده نیست که دولت منتخب در نوار غزه را به رسمیت بشناسد. همچنین این احزاب در موضع گیری در برابر رئیس تشکیلات خودگردان نیز چندان تفاوتی با هم ندارند. تکذیب اشغالگری از طرف احزاب اسرائیلی هشدار دهنده است، چرا که این مسئله را القا می کند که اشغال نظامی یک کشور معمولی ترین موضوع در دنیا است.

در ادامه با اشاره به اینکه اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی، بیشتر برای جلب آراء، مسائل اقتصادی را مد نظر قرار داده اند آمده است : حزب کار اسرائیل در مبارزات انتخاباتی، بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز کرده است و به این ترتیب از نارضایتی بسیاری از ساکنان سرزمینهای اشغالی در این باره علیه نتانیاهو استفاده می کند. دبیرکل این حزب به خصوص نابرابریهای اجتماعی و مسائل اقتصادی دولت نتانیاهو را مورد انتقاد قرار داده و البته در زمینه سیاستهای امنیتی از وی حمایت می کند. به این ترتیب این حزب هم چشمان خود بر روی واقعیت را می بندد.

لیونی نیز که با حزب جدید جنبش قدم به مبارزات انتخاباتی گذاشته است می خواهد انتخاب کنندگان را با یک طرح دیپلماتیک متقاعد کند.وی برای دوستی با اروپا مذاکرات با تشکیلات خودگردان فلسطین را درخواست کرده است. اما همزمان وی از حملات به نوار غزه حمایت کرده و گفتگو با حماس را رد می کند.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: این مسئله که تا چه مدت احزاب اسرائیلی در برابر واقعیات می توانند ایستادگی کنند مشخص نیست. اپوزیسیون نباید دیگر بیش از این به این مسئله تن در دهند و چشمان خود را بر روی یک بخش آشکار واقعیات پیش روی رژیم صهیونیستی به سادگی ببندند. عدالت اجتماعی چه مفهومی می تواند داشته باشد وقتی که سرنوشت سه میلیون فلسطینی انکار شود.

