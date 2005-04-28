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۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۵۲

عنان:حمله به ايران در دستور كار نيست

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اعلام كرد با عنايت به همكاري ايران و اروپا پيش بيني نمي شود كه از سوي آمريكا حمله اي به ايران انجام شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي AOL در ايرلند، دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه امروز ايران با سه كشور اروپائي در رابطه با برنامه هاي هسته اي خود بحث وگفتگو مي كند و پيش بيني نمي شود كه حمله اي از سوي آمريكا عليه ايران صورت پذيرد.

عنان طي ديدار خود از هند به خبرنگاران گفت:"بحثهاي بسيار جدي بين ايران و سه كشور اروپائي انگليس، آلمان و فرانسه در حال انجام است و تهران همكاري بسيار خوبي با آنها دارد".

همچنين دبيركل سازمان ملل درباره اين سؤال كه آيا انتظار حمله نظامي آمريكا عليه ايران مي رود گفت:"من فكر نمي كنم اين مساله در دستور كار باشد".

کد مطلب 176896

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