حوزه و دانشگاه به کارآمدی یکدیگر اعتماد داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر دوشنبه در آئین بزرگداشت سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه اظهار داشت: هدف اصلی و نهایی استکبار، ضربه زدن بر پیکره دو قشر علمی و دینی در کشور و ایجاد تفرقه و خودمحوری میان آنان است.

وی با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه امر محالی نیست، اظهار داشت: منظور از وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت فیزیکی و وحدت در روش نیست بلکه منظور وحدتی است که هر دو آنها در رسیدن به توحید تلاش کنند.

وی گفت: وحدت حوزه و دانشگاه تضمین کننده تداوم انقلاب اسلامی است و لازمه این امر تعامل و ارتباط بیشتر حوزه و دانشگاه با یکدیگر است.

امام جمعه نهاوند گفت:اگر حوزه و دانشگاه به مسئولیت‌های خود عمل کنند، وحدت بین این دو عمیق‌تر می‌شود.

وی افزود: با تقسیم وظیفه بین حوزه و دانشگاه و عمل کردن هر دو گروه به مسئولیت‌های خود، وحدت حوزه و دانشگاه بیشتر می شود.

وی عنوان کرد: حوزه‌های علمیه به امور فکری، اخلاقی، معنوی و نیازهای دینی انسان می‌پردازند و دانشگاه‌ها به نیازهای مادی و احتیاجات حیات دنیای انسان می‌پردازند که هر دو برای انسان امروز لازم هستند.

حجت الاسلام مغیثی گفت: اهمیت وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو نهاد علمی و بالنده در جهت تعالی و سعادت جامعه و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: حوزه‌های علمیه به جهت انسان‌سازی، حرکت‌آفرینی و گشودن افق‌های جدید پیش روی انقلاب اسلامی نقش موثری در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی داشته اند و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بعنوان ابزاری برای این رشد و تعالی علمی و فرهنگی محسوب می شوند.