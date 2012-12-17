اصلاح الگوی رفتار حرفه ای کارکنان زندان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب روز دوشنبه در جلسه شورای اداری این مرکز اظهارداشت: درمحیط های تربیتی و بازپروری خود باید الگوی رفتاری و اصلاحی افراد باشیم.

وی عنوان کرد: رعایت حقوق شهروندی مددجویان از الزامات زندانبانی است و باید در نظر داشت مجرمینی تحویل زندان می شوند که روش زندگی آنها مطابق با هنجارهای اجتماعی نبوده و نیازمند بازپروری و اصلاح است.

مدیرکل زندانهای قزوین تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا ضمن حفظ نظم وامنیت با آموزش این افراد و آشنا کردن آنها با قوانین و حقوق شهروندی این مهم برقرار شود.

این مسئول در ادامه بیان کرد: با داشتن آگاهی و دانش کافی از قوانین و اجرای صحیح آن به افراد تحت پوشش باید آموخت که کلیه مسائل پیش آمده در چارچوب قانون حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: سلیقه ای کارکردن در امور محوله و مسائل پیش رو، همچون آفتی، بزرگترین لطمه و آسیب را به سیستم زندانبانی نوین وارد خواهد کرد.

فراست طلب یادآورشد: چنانچه رفتاری خلاف برنامه ها و اهداف سازمانی و سیستمی باشد، تمامی تلاشها در حوزه های مختلف بی فایده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مقررات و دستورات سازمانی و استفاده از ابزار فرهنگی برای اصلاح مددجویان مهمترین مؤلفه های زندانبانی در جامعه اسلامی محسوب می ‌شود.

مدیرکل زندانهای قزوین دربخش دیگری از سخنان خود به مسئله اعتیاد اشاره کرد و گفت:عمده ترین دلایل آسیب در زندان اعتیاد است و به دلیل عدم دسترسی به مواد مخدر در زندان محیطی تنش زا به وجود خواهد آورد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه اقدامات و تدابیر صورت گرفته در حوزه علوم رفتاری و روان شناسی کمک بزرگی برای کنترل این دسته از آسیب دیدگان است و با دانش و آگاهی لازم، قوانین و اصول تربیتی اجرامی شود.

فراست طلب در پایان گفت: رفتار رؤسای زندانها و مسؤلان واحدها مهمترین الگوی تربیتی زندانیان است و برای اثربخش بودن آن باید سیره عملی امامان و معصومین در رفتار کارکنان مشهود باشد.