تولید درقطب انجیرجهان بهبودیافت/ بیمه انجیرداران استهباناتی پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان استهبان در شرق استان فارس قرار گرفته و از شمال به دریاچه بختگان از جنوب به کوه های تودج ( توده ) ازغرب به دشت رونیز و از شرق به کوه های داراب وایج محدود می شود، در حقیقت این منطقه دشتی است با وسعت دو هزار کیلومتر مربع و میانگین ارتفاع هزار و 731 متر از سطح دریا که توسط کوه ها احاطه شده است.

استهبان دارای 23 هزار هکتار انجیرستان است که حدود 18 هزار هکتار آن بارور و بقیه نهال است. در این شهرستان در فصول بارندگی با میانگین بارش 350 میلیمتر، 17 هزار تن انجیر تولید می شود اما طی چند سال گذشته وضعیت این انجیرستانها به دلیل خشکسالی آنقدر نگران کننده شده که معیشت مردم در این شهرستان نیز به مخاطره افتاده است.

این شهرستان به دلیل وجود درختان انجیری با 200 سال قدمت و به دلیل تولید انجیر باکیفیت قطب تولید انجیر در جهان به شمار می رود.

طی چند سال اخیر با توجه به خشکسالیهای زیادی که در استان فارس به وجود آمد خسارات جبران ناپذیری به این باغات انجیر وارد شد.

فرماندار شهرستان استهبان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: طی چند مت اخیر با توجه به بارشهای مناسبی که در استان فارس شاهد بودیم وضعیت انجیر در این شهرستان نسبت به سال گذشته بهبود یافت.

نعمت الله اکبری نژاد در خصوص اقدامات صورت گرفته برای برون رفت انجیرستانهای استهبان از این وضعیت بیان کرد: با توجه به اینکه معیشت مردم این شهرستان از طریق همین انجیرستانهاست طی چند سال گذشته با توجه به خشکسالی و خسارتهایی که وارد شد اقدامات به نسبت خوبی برای نجات انجیرستانها از این وضعیت انجام شد.

وی ادامه داد: قرار بود که اعتباری برای رسیدگی به وضعیت انجیرستانها تخصیص یابد اما تاکنون این امر محقق نشده است.

عدم پرداخت بیمه انجیرداران

مدیر جهادکشاورزی شهرستان استهبان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در سال جاری با توجه به بارشهای مناسبی که در سال گذشته در این شهرستان شاهد بودیم وضعیت تولید انجیر نسبت به چند سال خشکسالی در این شهرستان بهبود بافت.

جواد زمردیان ادامه داد: از مدتی قبل که برداشت این محصول در شهرستان آغاز شده از 23 هزار هکتار از انجیرستانها حدود 15 هزار تن انجیر برداشت شده که این میزان نسبت به سال گذشته 15درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به بهبود وضعیت انجیرستانها در سال جاری بیان کرد: مدتی قبل مقرر شد که بیمه خسارت به مناطقی که بیش از 15 تا 40درصد خسارت دیده اند از صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت شود که تاکنون این امر محقق نشده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان استهبان یکی از دغدغه های کشاورزان را عدم پرداخت بیمه خسارت عنوان کرد و اظهار داشت: در صورتیکه خسارتهای مربوطه به کشاورزان پرداخت نشود آنها رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشت از این ضروری است که هر چه سریعتر بیمه خسارت ها را پرداخت کند.

زمردیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صادرات انجیر استهبان به دیگر کشورها بیان کرد: در حال حاضر میزان قابل توجهی از انجیر این شهرستان به کشورهای چین، ژاپن، کره، آذربایجان و... از سوی تجار و صادرکنندگان صادر می شود.

وی با اشاره به نبود صنایع فرآوری مناسب برای فرآوری این محصول گفت: در حال حاضر این محصول به صورت خام به کشورهای دیگر صادر می شود در صورتیکه اگر صنایع مناسب در کشور وجود داشت نیازی به صادرات این محصول به صورت خام نبود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان استهبان در ادامه از حمایت این ارگان از صادرکنندگان خبر داد و اظهار داشت: در صورتیکه صادرکنندگان قصد ایجاد صنایع تبدیلی داشته باشند این اداره برای ارائه تسهیلات به آنها از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.