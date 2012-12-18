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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

حسینی پور در گفتگو با مهر:

مسامحه در خدمت رسانی به مردم قابل بخشش نیست

مسامحه در خدمت رسانی به مردم قابل بخشش نیست

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر دامغان گفت: امروز مسامحه در خدمت رسانی به مردم از هیچ کس قابل بخشش نیست.

سید محمود حسینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه احترام متقابل وقتی معنا پیدا می کند که رفتارها و گفتارها صادقانه و در جهت خدمت رسانی و انجام وظایف و اعتمادها رقم بخورد، افزود: امروز مسامحه در خدمت رسانی به مردم شریف دامغان از هیچکس قابل بخشش نیست.

عضو شورای اسلامی شهر دامغان یادآور شد: خرسندیم که بتوانیم در جهت رشد و ایجاد نشاط و سلامت در بین شهروندان دامغانی تلاش صادقانه را به انجام برسانیم.

حسینی پور تصریح کرد: مسئولان کشوری باید بدانند دامغان هم شهری در استان سمنان بوده که باید از قوانین و مساوات با دیگر شهرستان ها برخوردار باشد و حق و حقوق مردم این شهرستان در همه بخش ها رعایت شود و حق مردم تضییع نشود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر دامغان اظهار داشت: کارشکنی و فرار مسئولان از پیشگاه مردم پایه های میزشان را مستحکم نخواهد کرد و ما هیچ تعارفی با هم نداریم و به کسانی که برای پاک کردن صورت مسئله مشکلات اصلی شهر دامغان و عدم پیشرفت آن به بیراهه می روند می گوییم هرگز این افکار بر شانه شورای اسلامی شهر دامغان سنگینی نمی کند و اصل و بنای کار ما بر شفاف سازی است.

حسینی پور اضافه کرد: مردم ما در سایه اتحاد و وحدت و همدلی در لبیک به ندای رهبر فرزانه در تمامی سنگرها آماده هستند.

حسینی پور در خاتمه اظهار داشت: با توجه به امکانات محدود و عدم تحقق بودجه و معوقات ادارات دولتی کارها با تلاش و امدهای شهرداری دامغان در حال اجرا است و بی انصافی است که خدمت انجام شده از سوی شهرداری دامغان در سطح شهر نادیده گرفته شود.

کد مطلب 1768965

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