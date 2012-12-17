  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۰

تحلیلگر لبنانی:

غربی ها نگران توان نظامی بالای نظام سوریه هستند

غربی ها نگران توان نظامی بالای نظام سوریه هستند

یک تحلیلگر لبنانی ضمن تایید مواضع دبیر کل حزب الله لبنان درباره سوریه، به نگرانی غربی ها درباره توان بالای نظام سوریه از نظر نظامی اشاره کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشروق ، "جونی منیر" گفت : همه داده های میدانی، سخنان سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله را درباره اینکه هر کس فکر می کند مخالفان سوری می توانند بر اوضاع مسلط شوند سخت در اشتباه است، تایید می کند.

وی افزود: ناظران غربی معتقدند که نظام از نظر نظامی قوی است و این نگران کننده است، زیرا بهبود شرایط نظامی سبب می شود که نظام وارد گفتگوهای سیاسی نشود.

جونی منیر گفت : طرح موضوع سلاح شیمیایی و نزدیک بودن زمان فروپاشی نظام سوریه به سبب تقویت نظام در جبهه نظامی است. 

وی افزود: جدای از همه اظهارنظرهایی که درباره سوریه گفته می شود به نظر من اوضاع نظام از نظر نظامی خوب است به ویژه اینکه برخی گزارشها حاکی است که هنوز 60 هزار نفر از واحدهای ویژه هنوز از زمان درگیری ها در سوریه وارد عمل نشده اند و این واحدها آماده دفاع از دمشق و منطقه اطراف آن هستند.

منیر با هدفدار توصیف کردن تحرکات غربی ها و مواضع غیرواقعی آنها علیه سوریه بیان کرد: نزدیکترین مواضع درباره اوضاع سوریه مواضع سید حسن نصرالله است که از درگیری نظامی طولانی سخن گفت.

وی افزود: از سوی دیگر عبدالله دوم پادشاه اردن که با توجه به همسایگی سوریه بهتر از دیگران به اوضاع سوریه آگاه است چندی قبل از توان نظام سوریه برای ادامه نبرد نظامی خبر داد این درحالی است که پادشاه اردن دشمن نظام سوریه است.

کد مطلب 1768967

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