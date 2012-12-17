علم زمینه ساز تولید ثروت در جامعه است/ استقلال و خودکفایی به پژوهش وابسته است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مطهری بعدازظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه علمی کاربردی اداره تعاون همدان برگزار شد، افزود: پیش زمینه هر تولید صنعتی، تحقیق و پژوهش است که در آن صورت می توان از تولید علم، به ثروت دست یافت.

وی با اشاره به اینکه علم بهتر از ثروت است، افزود: ایران در عرصه علم و فن آوری و پژوهش پیشرفت های بسیاری داشته و در رقابت با دنیا قرار گرفته اما دشمنان در عرصه رقابت، روش ناجوانمردانه را در پیش گرفته و از طریق تحریم قصد از پای در آوردن ایران را دارند.

کریم مطهری اظهار داشت: ایران در بین هشت کشور دارای فن آوری نانو و دانش فضا پیمایی دنیا قرار دارد.

وی با بیان اینکه تمام پیشرفت ها و موفقیت ها و استقلال و خودکفایی کشور به پژوهش وابسته است، عنوان کرد: کلید پیشرفت کشور در دست پژوهش کاربردی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ایران از نظر تولید علم در دنیا رتبه 16 و در منطقه رتبه نخست را کسب کرده است، عنوان داشت: در چشم انداز سال 1404قرار بود ایران به رتبه اول منطقه دست یابد که کسب این رتبه در سال 2012نشان از این دارد که 15 سال جلوتر از برنامه در حرکت هستیم.

وی از حمایت کارگروه پژوهش همدان از پایان نامه های دانشجویی خبر داد و گفت: در برنامه توسعه پنجم نیم درصد اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه ها صرف کارهای پژوهشی می شود

تحقیق و پژوهش چراغ راه برنامه ریزی است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز گفت: رسیدن به اهداف جامعه در گرو برنامه ریزی منسجم و دقیق است و تحقیق و پژوهش زمینه را برای برنامه ریزی دقیق فراهم می سازد.

مسعود اقلامی با اشاره به اینکه چنانچه تحقیق و پژوهش کاربردی و دقیق و منسجم باشد، میتوان برنامه ریزی موفق تری داشت، اظهار کرد: در این زمینه اتاق فکری در اداره تعاون همدان تشکیل شده که طرح های پژوهشی دانشجویان را مورد مطالعه قرار می دهد.

وی افزود: در اتاق فکر طرح های کاربردی انتخاب شده و از سوی وزارت خانه تسهیلاتی به آنها تعلق می گیرد.

اقلامی با اشاره به شعار امسال هفته پژوهش که بر اساس اقتصاد مقاومتی بیان شده است، گفت: همانگونه که قبلا دشمنان نتوانستند ضربه ای به ایران وارد کنند، این بار نیز کاری از آنها ساخته نیست.

وی تاکید کرد: جوانان کشور با ایده و طرح های عملی خود، به برنامه ریزی منسجم دستگا ه ها برای رسیدن به هدف کمک موثری می کنند.

در تبدیل علم به ثروت با مشکل مواجه هستیم

رئیس بورس همدان و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان نیز گفت: در حوزه تولید علم از پییشرفت خوبی برخورداریم اما در تبدیل آن به ثروت با مشکل مواجه هستیم

عباس صمدی با اشاره به اینکه تولید علم و تبدیل آن به ثروت باید در موازنه باشند، افزود: در فرایند تبدیل ایده به محصول، تحقیق و پژوهش در ابتدای کار قرار می گیرد.

وی افزود: تحقیق زمانی مهم است که به تجاری سازی تبدیل شود که متاسفانه کشور ما در این مرحله عقب افتاده است

صمدی اظهار داشت: دانشجویان نباید به فکر پشت میز نشینی باشند بلکه از همان ابتدا و در دوران دانشجویی باید به فکر تبدیل ایده به تولید بوده و تیم های پژوهشی تشکیل دهند.

وی با بیان اینکه افراد در تیم های پژوهشی مکمل هم هستند، افزود: اقتصاد بدون ایده هیچ پیشرفتی ندارد و خلاقان امروز، مدیران موفق آینده هستند.