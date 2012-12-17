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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

نیکزاد مطرح کرد:

اکثر طرحهای مهر ماندگار اردبیل امسال به بهره برداری می رسند

اکثر طرحهای مهر ماندگار اردبیل امسال به بهره برداری می رسند

اردبیل - خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: اکثر پروژه های مهر ماندگار این استان با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی، قابلیت بهره برداری تا پایان سال جاری را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر دوشنبه در جلسه بررسی پروژه های مهر ماندگار استان اضافه کرد: باید دستگاههای اجرایی در اجرای به موقع این طرحها و پروژه های عمرانی به گونه ای برنامه ریزی کنند تا این طرحها در موعد مقرر به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با تعامل و همکاری بیشتر در فرصت باقی مانده از تمام ظرفیتهای خود در راستای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها استفاده کنند.

استاندار اردبیل از فعال بودن 27 طرح  مهر ماندگار در سطح این استان خبر داد و یادآور شد: دستگاههای ذیربط باید در جهت تسریع در اجرای عملیات پروژه ها کنترل و نظارت و پیگیری بیشتری داشته باشند تا با بهره برداری به موقع از آنها شاهد رشد و توسعه  همه جانبه استان باشیم.

وی اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری، چهارخطه کردن جاده اردبیل - فیروزآباد،  آسفالت راههای روستاهای بالای 50 خانوار، توسعه ناوگان حمل و نقل روستایی، حذف و اصلاح  نقاط حادثه  خیر جاده ای، تکمیل بیمارستان تروما اردبیل، ایجاد دانشکده علوم پایه و ساختمان فوریتهای پزشکی مرکز استان و... را از جمله طرحهای مهر ماندگار استان برشمرد.

نیکزاد یادآور شد: ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی سدهای سبلان، یامچی، گیوی و احمدبیگلو، بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد، اجرای طرحهای صنعتی، فاضلاب پارس آباد و اجرای 10 هزار طرح محرومیت زدایی در مناطق محروم و روستایی و چند طرح عمرانی دیگر از دیگر طرحهایی است که در فهرست  پروژه های مهر ماندگار استان قرار گرفته و در دست احداث است.

پروژه های در قالب طرح مهر ماندگار باید تا پایان دولت دهم تکمیل  شده و به بهره برداری برسند.
 

کد مطلب 1768970

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