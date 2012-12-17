اکثر طرحهای مهر ماندگار اردبیل امسال به بهره برداری می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر دوشنبه در جلسه بررسی پروژه های مهر ماندگار استان اضافه کرد: باید دستگاههای اجرایی در اجرای به موقع این طرحها و پروژه های عمرانی به گونه ای برنامه ریزی کنند تا این طرحها در موعد مقرر به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا با تعامل و همکاری بیشتر در فرصت باقی مانده از تمام ظرفیتهای خود در راستای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها استفاده کنند.

استاندار اردبیل از فعال بودن 27 طرح مهر ماندگار در سطح این استان خبر داد و یادآور شد: دستگاههای ذیربط باید در جهت تسریع در اجرای عملیات پروژه ها کنترل و نظارت و پیگیری بیشتری داشته باشند تا با بهره برداری به موقع از آنها شاهد رشد و توسعه همه جانبه استان باشیم.

وی اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری، چهارخطه کردن جاده اردبیل - فیروزآباد، آسفالت راههای روستاهای بالای 50 خانوار، توسعه ناوگان حمل و نقل روستایی، حذف و اصلاح نقاط حادثه خیر جاده ای، تکمیل بیمارستان تروما اردبیل، ایجاد دانشکده علوم پایه و ساختمان فوریتهای پزشکی مرکز استان و... را از جمله طرحهای مهر ماندگار استان برشمرد.

نیکزاد یادآور شد: ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی سدهای سبلان، یامچی، گیوی و احمدبیگلو، بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد، اجرای طرحهای صنعتی، فاضلاب پارس آباد و اجرای 10 هزار طرح محرومیت زدایی در مناطق محروم و روستایی و چند طرح عمرانی دیگر از دیگر طرحهایی است که در فهرست پروژه های مهر ماندگار استان قرار گرفته و در دست احداث است.

پروژه های در قالب طرح مهر ماندگار باید تا پایان دولت دهم تکمیل شده و به بهره برداری برسند.

