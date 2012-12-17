1000 بازرسی از سطح واحدهای صنفی خرم آباد صورت گرفت

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی روزهای 21 تا 25 آذرماه سالجاری بیش از هزار و 82 مورد بازرسی از سطح واحدهای صنفی و غیر صنفی شهرستان خرم آباد صورت گرفته است.

وی بیان داشت: طی این تعداد بازرسی از سطح واحدهای صنفی خرم آباد 99 پرونده تخلفاتی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ارزش ریالی این پرونده های تخلفاتی را هفت میلیارد و 387 میلیون و 90 هزار ریال عنوان کرد.

بیرانوند مهم ترین پرونده های تخلفاتی تشکیل شده طی این بازرسی ها را گرانفروشی یک شرکت پخش لوازم یدکی کامیون، گرانفروشی یک شرکت وارد کننده مواد شیمیایی، گرانفروشی یک شرکت وارد کننده لوازم پزشکی و عرضه خارج از نوبت یک مرکز جمع آوری شیر خام برشمرد.