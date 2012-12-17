یوسف مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازرسی های صورت گرفته در روزهای 21 الی 25 آذرماه سالجاری یک شرکت وارد کننده لوازم پزشکی در خرم آباد به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی بیان داشت: این شرکت وارد کننده لوازم پزشکی با ارز مرجع به میزان 28 میلیون و 819 هزار یورو به علت گرانفروشی اجزا و قطعات دستگاه ماساژور متخلف و به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ارزش ریالی پرونده تشکیل شده در این زمینه را 403 میلیون و 466 هزار ریال عنوان کرد.

مرادی همچنین از معرفی یک شرکت پخش لوازم یدکی به علت گرانفروشی 17 هزار و 975 قطعه لوازم یدکی کامیون به تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: ارزش ریالی پرونده تشکیل شده برای این شرکت یک میلیارد و 577 میلیون و 954 هزار ریال بوده است.

وی با اشاره به معرفی یک شرکت وارد کننده مواد شیمیایی با ارز مرجع به میزان 406 هزار یورو به علت گرانفروشی چهار هزار و 600 کیلوگرم "ایزوسیانات" گفت: ارزش ریالی پرونده تشکیل شده برای این شرکت نیز 5 میلیارد و 684 میلیون ریال بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین از معرفی یک مرکز جمع آوری شیر خام به علت عرضه خارج از شبکه 100 تن سبوس و فروش در بازار آزاد به تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: ارزش ریالی پرونده تشکیل شده در این زمینه نیز 400 میلیون ریال بوده است.