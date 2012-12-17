آیت الله عباس کعبی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کناره گیری از سمت معاونت جامعه مدرسین گفت: جامعه مدرسین یک نهاد دیرپا و ریشه دار حوزی است که نماد روحانیت شیعه و کشور است و حتی ظرفیت بین المللی بالایی د ارد و می تواند در عرصه بین الملل هم بدرخشد. .بنیاد این نهاد مقدس، تقوا، قیام برای خدا، ترویج دین و تبلیغ شریعت و حضور در عرصه دفاع از نظام مقدس اسلامی و انجام امر به معروف و نهی از منکر است.

وی تصریح کرد: حضور در این نهاد مقدس در کنار بزرگان حوزه و روحانیت باعث برکت است و این نعمت بزرگ الهی است که بنده هم به عنوان یک طلبه کوچک حوزه علمیه در داخل این نهاد مقدس عضو هستم و فعالیت می کنم و به لطف الهی فعال هستم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در یک شرایط خاص از بنده خواسته شد که معاونت جامعه مدرسین را برعهده بگیرم تا در این مدت به لطف الهی و با مساعدت های آیت الله یزدی در زمینه تحکیم روابط جامعه مدرسین و روان‌سازی رابطه روحانیت و نظام مقدس تلاش بشود و جامعه مدرسین حضور بایسته خود را برای حمایت از نظام در عرصه های گوناگون داشته باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به علت کناره گیری خود از سمت معاونت جامعه مدرسین گفت: مسائل بسیار زیاد علمی و کاری، حضور هفته ای یک روز در دانشگاه تهران، هم عضویت در هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و نظارت بر پایان نامه های طلاب و تحقیقات و پژوهش هایی که در دست دارم، مشغله زیادی برای من به وجود آورده است.

آیت الله کعبی تصریح کرد: علاوه بر اینها نیز دو مدرسه علمیه در قم و اهواز به نام امام حسین(ع) تاسیس کردیم و لازم است که بنده سفرهایی به خوزستان داشته باشم و این مسئولیت سنگینی بر عهده من گذاشته است؛ از این رو چندین بار از آیت الله یزدی تقاضا کردم که فرد شایسته دیگری را جایگزین بنده کند که با تغییر و تحول در هئیت رئیسه این فرصت بوجود آمد و به حمدالله یک شخصیت موثر و فرزانه از اعضای حوزه مدرسین یعنی آقای نظری شاهرودی که از صاحب نظران حوزه اقتصادی کشور هستند به عنوان جایگزین بنده مشخص شد.

وی در پایان با اشاره به تداوم عضویت خود در جامعه مدرسین گفت: من برای آقای شاهرودی آرزوی توفیق می کنم و در عرصه های گوناگون به وی کمک خواهم کرد و به عنوان عضو در خدمت جامعه مدرسین هستم.