نجات معجزه آسای کارگر جوان از زیر خروارها خاک/ جزئیات 180 دقیقه عملیات آتش نشانان

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 16 و 19 دقیقه امروز یک مورد حادثه گرفتاری در چاه در خیابان مطهری، خیابان لارستان به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله امدادگران دو ایستگاه خود را به محل حادثه رسانده و در جریان بررسی های اولیه متوجه شدند کارگر جوانی در زیر خروارها خاک گرفتار شده است.

وی با بیان اینکه سست بودن دیواره چاه و رعایت نکردن نکات ایمنی باعث وقوع این حادثه شده بود افزود: آتش نشانان اقدام به آواربرداری کرده و پس از سه ساعت کارگر جوان را به طرز معجزه آسایی از زیر خاک خارج کردند.

کارگر جوان که دچار صدماتی شده بود برای درمان تحویل امدادگران اورژانس شد.

با پایان یافتن عملیات ، آتش نشانان دقایقی قبل به ایستگاه‌های خود بازگشتند.