محمدجواد بهنام فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: امسال با برنامه ریزی خوبی که در هیئت وزنه برداری صورت گرفت، نخستین دوره رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های استان قم در زمان مقرر آغاز شد و این هفته دومین مرحله خود را پیش رو دارد.



جدال چهار مدعی برای کسب عنوان قهرمانی لیگ وزنه‌برداری قم



وی ادامه داد: نخستین مرحله رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های قم را در آبان ماه با شرکت چهار تیم برگزار کردیم که در آن چهره‌های جوان و آینده دار وزنه برداری قم و همچنین قهرمانان توانای این رشته جدال نزدیکی برای موفقیت تیم های خود در رده بندی تیمی و قرار گرفتن در بین نفرات اول تا سوم انفرادی هر دسته داشتند.



دبیر هیئت وزنه برداری استان قم اضافه کرد: در مجموع شاهد رقابت های نزدیک و سطح بالایی بودیم و وزنه برداران توانمند قمی نشان دادند که با تمرین و تلاشی که در اولویت کار خود قرار داده اند آماده موفقیت در رقابت های کشوری نیز هستند.



وی با اشاره به مشخص شدن زمان و مکان برگزاری پیکارهای مرحله دوم، یاد آور شد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط کمیته مسابقات هیئت، دومین مرحله رقابت‌های لیگ وزنه برداری باشگاه‌های استان قم روزهای پایانی هفته جاری در سالن شهید رواقی برگزار می‌شود.



بهنام فرد ادامه داد: در واقع این مرحله از رقابت‌ها در حالی روز جمعه اول آذر ماه در سالن وزنه‌برداری شهید رواقی مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار می‌شود که باشگاه وزنه‌برداری پیام موفق به کسب عنوان قهرمانی نخستین مرحله رقابت‌های لیگ وزنه‌برداری باشگاه‌های قم شده است.



قهرمانی تیم شهید پیام در مرحله نخست لیگ وزنه‌برداری قم



وی یادآور شد: در مرحله نخست رقابت‌های لیگ وزنه برداری باشگاه های استان قم، تیم‌های مدعی در حالی به رقابت خود پایان دادند که باشگاه پیام با کسب 88 امتیاز بالاتر از سایر رقبا در جایگاه نخست قرار گرفت و قهرمان مرحله نخست لقب گرفت.



دبیر هیئت وزنه برداری استان قم ابراز داشت: بعد از تیم پیام قهرمان مرحله نخست، وزنه‌برداران باشگاه شهید رواقی قم نیز با 32 امتیاز کمتر یعنی با کسب مجموع 56 امتیاز در جایگاه دوم ایستادند و موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شدند.



وی افزود: این در حالی است که جدال بین تیم‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی در حالی با تنها سه امتیاز حکم به نایب قهرمانی باشگاه شهید رواقی داد که وزنه‌برداران باشگاه شهید بیطرفان قم که قطعا در هفته‌های آتی حرف‌های زیادی برای گفتن دارند با 53 امتیاز در رده سوم ایستادند و باشگاه شهید حیدریان قم با کسب 34 امتیاز آخرین تیم جدول رده‌بندی مسابقات نام گرفت.