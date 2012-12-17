منامه پادگان نظامی شد/ مردم بحرین: قطار انقلاب متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق ، جمعیتهای مخالفت بحرینی شامل الوفاق، جمعیت تجمع ملی دموکراتیک، جمعیت الاخاء ملی، جمعیت تجمع ملی دموکراتیک یکپارچه و جمعیت عمل ملی دموکراتیک با صدور بیانیه ای اعلام کردند: بحرین از بحران سیاسی که بزرگترین در تاریخ آن محسوب می شود رنج می برد.

در این بیانیه آمده است : علت بحران بی توجهی به اصل مردم سالاری و سایه انداختن دیکتاتوری بر کشور است که این عقب ماندگی بحرین و رکود اقتصادی و اجتماعی آن را به دنبال دارد.

مخالفان بیان کردند: آنچه اکثریت مردم بحرین به دنبال آن هستند حداقل خواسته دموکراتیک است و این خواسته هایی است که همه جهانیان آن را عادلانه می دانند. خواسته های آنها دولت منتخب، پارلمانی دارای اختیارات کامل و دستگاه قضایی مستقل است.

در این بیانیه آمده است : حرکت مردم بحرین متوقف و ضعیف نخواهد شد و تا زمان تحقق دموکراسی در بحرین حرکت مسالمت آمیز مردمی ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر پایگاه روسیا الیوم گزارش داد: در اثر درگیری های امروز میان نظامیان رژیم بحرین با تظاهرات کنندگان در منامه یک نفر زخمی و شمار زیادی بازداشت شده اند.

این پایگاه بیان کرد: اخبار و گزارشهای رسیده از به کارگیری گاز اشک آور از سوی پلیس علیه تظاهرات کنندگان حکایت دارد.

از سوی دیگر منابع وابسته به مخالفان از دستگیری یوسف المحافظه از مسئولان بخش مرکز حقوق بشر بحرین خبر دادند.

این در حالی است که پایگاه وابسته به مخالفان بحرینی از تظاهرات گسترده موسوم به عید الشهداء (روز شهیدان)با عنوان محور ما منامه است خبر دادند.

این منابع گزارش دادند: این تظاهرات به دعوت ائتلاف چهارده فوریه برگزار شده است و زره پوشهای رژیم در همه مناطق منامه حضور دارند.

از سوی دیگر جمعیت العمل الاسلامی بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مردم بحرین در روز شهیدان که مصادف با هفدهم دسامبر هر سال برگزار می شوند حضور یافتند و این تاریخی است که انتفاضه مردمی موسوم به هانیون(هانی الوسطی و هانی خمیس) و ده سال پس از آن شهادت علی جاسم رخ داد.

جمعیت العمل الاسلامی بحرین بیان کرد: تظاهرات مسالمت آمیز از سوی نظامیان رژیم با شدت سرکوب شد و بیش از 10 نفر از فعالان از جمله یوسف المحافظه، حسن جابر(وبلاگ نویس) مجید الراسرمانی و تعدادی دیگر از جوان بازداشت شدند و موارد از بازداشت زنان و دختران گزارش شده است.

در این بیانیه آمده است : همچنین گزارشهایی از زخمی شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان و به کارگیری سلاح ساچمه ای، گازهای سمی، بمبهای صوتی و آب پاش دستی برای سرکوب زنان مخابره شده است.

پایگاههای وابسته به مخالفان بحرینی همچنین به نقل از شاهدان عینی از اقدام عوامل آل خلیفه در پاشیدن ماده سوزاننده بر صورت احمد فرحان مادر یکی از شهدای بحرین خبر دادند.