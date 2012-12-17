باقری سرپرست امور دبیری فدراسیون تنیس روی میز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه طی حکمی از سوی محمدزارع پور، رئیس فدراسیون تنیس روی میز، احسان باقری به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون منصوب شد.

در بخشی از حکم انتصاب احسان باقری آمده است: "امید است بر اساس چشم انداز ورزش در سال 1404 و همچنین سیاست‎های وزارت ورزش و جوانان در امر ورزش تنیس روی میز و با بهره گیری از نظرات کارشناسی تمام متخصصان و پیشکسوتان این رشته ورزشی، نسبت به برنامه ریزی موثر و تدوین سیستم بررسی، ارزیابی و بهبود مستمر فرآیندها به منظور اجرای اثربخش برنامه‎های فدراسیون تنیس روی میز از جمله برنامه استراتژیک 5 ساله ، اقدامات لازم را به عمل آورید".