افزایش تلفات انفجار تروریستی پاکستان/طالبان مسئولیت حمله به کابل را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فاکس نیوز از افزایش تلفات انفجار امروز پاکستان خبر داد. بر این اساس انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بازاری در منطقه قبیله نشین شمال غرب پاکستان به کشته شدن 17 نفر و زخمی شدن 40 نفر دیگر انجامیده است.

این انفجار تروریستی در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان در ایالت خیبر پختونخواه و در نزدیکی یک ایستگاه اتوبوس رخ داده است. به گفته یک مقام محلی، هر چند یک ساختمان دولتی نیز در نزدیکی محل انفجار قرار دارد، اما مشخص نیست که این ساختمان هدف تروریستها بوده باشد.

بر این اساس در بین قربانیان انفجار مذکور پنج پسر بچه و دو زن نیز دیده می شود. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.

خبر دیگر این که طالبان افغانستان مسئولیت انفجار امروز در کابل را که طی آن 10 دختر بچه کشته شدند، به عهده گرفت. این انفجار در نزدیکی یک ساختمان که گفته می شود محل یک شرکت همکاری کننده با ارتش آمریکا بوده رخ داده است.

طی این اقدام تروریستی همچنین دوکارگر افغان کشته و دهها نفر نیز زخمی شده اند. به گفته یک مقام امنیتی آمریکایی انفجار مذکور با استفاده از یک خودروی بمب گذاری شده انجام شده و طی آن عامل انتحاری این خودرو را پس از کوباندن به دیوار این ساختمان منفجر کرده است.

در همین راستا "ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان با ارسال ای میلی به رسانه ها ضمن به عهده گیری مسئولیت این حمله انتحاری گفت هدف اصلی آن، شرکتی بوده که با دولت افغانستان همکاری می کرده است.

همچنین سخنگوی وزارت کشور افغانستان از کشته شدن دو نفر از کارکنان این شرکت و مجروح شدن 15 نفر دیگر خبر داد.