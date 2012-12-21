ساماندهی 16 هزار ناظر مسکن روستایی تعاونی

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر با تاکید بر بند (ب) ماده 9 اصل 44، گفت: در همین زمینه بخشنامه ای از معاون اول رئیس جمهور خطاب به استانداری ها، دستگاه ها، نهادها و بخش های مختلف کشور داریم که دستگاه ها را مکلف کرده است تا در زمان تصویب مقررات، دستورالعمل ها، اختصاص تسهیلات و مزایا، 20 درصد بیشتر از سایر بخش ها برای تعاونی ها مزیت درنظر گرفته شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع ساماندهی ناظرین مسکن روستایی را نیز در قالب تعاونی ها در دست داریم که یک تفاهم نامه ای هم با سازمان مسکن و شهرسازی منعقد کردیم.

حسینی نیا تاکید کرد: بر اساس این تفاهم نامه 16 هزار ناظر مسکن در روستاهای کشور در قالب تعاونی های تامین نیاز در تمام استان های کشور ساماندهی می شوند که کمکی به کاهش تصدی گری و واگذاری امور به بخش تعاونی خواهد بود و فضا برای فعالیت حرفه ای 16 هزار ناظر تعاونی فراهم خواهد کرد.

این مقام مسئول در بخش تعاون، خاطر نشان کرد: همچنین برای ساماندهی فعالان گردشگری در روستاهای هدف در قالب تعاونی فعالیت هایی صورت گرفت و در این بخش اقدام مناسبی شد. تعاونی های گردشگری هم اکنون در 27 استان کشور سازماندهی شده و در مابقی استان ها نیز انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: از سویی در بخش تعاونی های کشاورزی مهر هم تاکنون 370 هزارنفر در سامانه این طرح ثبت نام کردند و عملیاتی کردن این طرح در استان ها با جدیت در حال انجام است. در این رابطه بیش از 2 هزار و 100 تعاونی نیز تشکیل شده است.