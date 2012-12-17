مقابل تیم والیبال گاز تهران هنرمندانه بازی کردیم

سیدروح الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تیمش با گاز تهران در سالن شهید محمود رضائیان قم که به برتری سه بر دو این تیم انجامید، اظهار داشت: به نظر من همین که توانستیم بازی باخته را به پیروزی تبدیل کنیم نشان از توانمندی و قابلیت بالای تیم ما است.



وی ادامه داد: ما روی کاغذ با تیم انتهای جدول گروه نخست لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور بازی داشتیم اما هرگز نمی توانستیم حریف را دست کم بگیریم، آنها در بازی رفت تیم ما را شکست داده بودند و امید داشتند در این دیدار نیز ما را مغلوب کنند که خوشبختانه اجازه این کار را ندادیم.



سرمربی تیم والیبال سفیر قم اضافه کرد: ما از ابتدا برای پیروزی و کسب سه امتیاز وارد زمین مسابقه شدیم و حتی دوست نداشتیم یک گیم هم به تیم حریف بدهیم اما اتفاقات جریان بازی در گیم های اول و دوم به نفع ما رقم نخورد و ناباورانه نتیجه را به حریف واگذار کردیم.



وی عنوان داشت: با این حال همین که بازیکنان ما بعد از شکست در گیم های اول و دوم به خود آمدند و توانستند با تجدید قوا و حفظ روحیه مبارزه و جنگندگی خود در سه گیم بعدی به پیروزی برسند، نشان می دهد که ما توانایی زیادی داریم و می توانیم در پلی آف لیگ این فصل حاضر شویم.



شفیعی تصریح کرد: بازی سخت و نفس گیری بود و تا آخرین لحظه در کنار زمین آرام و قرار نداشتیم، ما برای برد به این بازی آمده بودیم و چیزی کمتر از پیروزی ما را راضی نمی‌کرد، حتی الان از اینکه تنها دو امتیاز از این بازی گرفته ایم هم چندان راضی نیستم و باید در بازی بعدی در خانه جبران کنیم.



وی یاد آور شد: از گیم سوم به بعد بازیکنان ما به مراتب بهتر و هماهنگ تر بازی کردند و با نکات فنی که از تیم گاز تهران به آنها گوشزد کردیم به خوبی توانستند به ضعف تیم حریف پی برده و ضمن ارائه بازی خوب و قابل قبول بازی را به سود خود رقم بزنند.



گفتنی است: تیم والیبال سفیر قم در چهارمین مسابقه خانگی خود از رقابت های لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه های کشور با نتیجه سه بر دو از سد تیم گاز تهران عبور کرد و بدین ترتیب به چهارمین پیروزی خود در این فصل نیز دست یافت.

