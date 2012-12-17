تابلوهای راهنما برای مناطق گردشگری خرم آباد نصب شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولی پوری عصر دوشنبه در جلسه ساماندهی و توسعه مناطق گردشگری این شهرستان که در فرمانداری خرم آباد برگزار شد صنعت گردشگری و توسعه آن را از جمله ضرورت ها و نیازهای اصلی استان و شهرستان دانست.

وی از متولیان این حوزه خواست با توجه به ظرفیتها و پتانسیل های موجود در حوزه شهرستان خرم آباد و در دسترس بودن آبشارها، چشمه ها و آثار باستانی متعدد علاوه بر ایجاد زیرساختها زمینه، معرفی و استفاده بهینه از این نعمتهای خدادادی را را در دستور کار قرار دهند.

ولی پوری گفت: با توجه به فصل سرما و استقبال کمتر مردم از حوزه های گردشگری به ویژه آبشارهای نوژیان و بیشه شرایط انجام امور عمرانی در راستای توسعه راه دسترسی، تجهیز و گسترش این مناطق برای استفاده گردشگران مهیا است و می بایست قبل از آعاز فصل بهار و شروع مسافرتها و تردد گردشگران نسبت به توسعه این مناطق اقدام کرد.

فرماندار خرم آباد بیان داشت: در فصل بهار و تابستان طبیعت زیبای شهرستان خرم آباد و به ویژه پارکهای جنگلی که در مبادی ورودی شهر قرار گرفته است پذیرای بسیاری از هم میهنان و مسافران نوروزی است.

وی ادامه داد: این مهم می طلبد از هم اکنون دستگاههای ذیربط با کار و برنامه ریزی دقیق نسبت به اصلاح زیرساختها و بهبود اماکن عمومی، استراحتگاهها، نمازخانه ها، سرویسهای بهداشتی و آب شرب این مناطق اقدام کنند.

ولی پوری در ادامه این جلسه خواستار اصلاح تابلوهای راهنمای مناطق گردشگری به ویژه آبشارهای نوژیان و بیشه و نصب تابلوهای استاندارد در مبادی ورودی راههای دسترسی این آبشارها و همچنین نصب علائم راهنمایی و رانندگی در جاده دسترسی هر دو آبشار شد.