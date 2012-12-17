مهرام پیروز شد و صعود کرد/ تغییرات بی اثر بود!

به گزارش خبرنگار مهر، مهرام تهران و نفت سپاهان برگزار کننده آخرین دیدار هفته هشتم رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور بودند که عصر امروز دوشنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد و با برتری 92 بر 65 بازیکنان مهرام به پایان رسید.

تیم بسکتبال مهرام که پیش از این با پنج برد و دو شکست در رده چهارم جدول رده بندی قرار داشت با کسب پیروزی در دیدار امروز 14 امتیازی شد و در جدول رده بندی یک رده صعود کرد. در مقابل تیم نفت سپاهان با ناکامی در کسب پیروزی در بازی امروز، همچنان به عنوان تنها تیم بدون برد در آخرین رده جدول رده بندی قرار دارد.

این در حالی است که دو بازیکن خارجی در ترکیب نفت سپاهان حضور دارند ضمن اینکه مسئولان نفت سپاهان به دلیل شکست‎های پی در پی، تغییراتی در کادر فنی ایجاد کرده‎اند اما به نظر می‎رسد جابه جایی های صورت گرفته و انتصاب محسن شاه علی به عنوان سرمربی هم تاکنون تاثیری در روند نتیجه گیری این تیم نداشته است.

در هر صورت دیدار تیم‎های مهرام و نفت سپاهان در حالی به پایان رسید که پیش از این دیدار، تیم دانشگاه آزاد در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی مغلوب پتروشیمی بندرامام شده بود. فولادماهان سپاهان و همیاری زنجان مقابل صنایع پتروشیمی و استقلال زرین قشم صاحب پیروزی شدند و البدر بندرکنگ هم در خانه اسباب شکست شهرداری گرگان را فراهم کرد.