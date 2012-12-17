ستارگان خاکی به رزن رسیدند/توقف کاروان در 15 نقطه

به گزارش خبرنگار مهر، اهالی روستاهای تجرک، اصله، کله سر، سلیلک، تموزان و کاج از توابع شهرستان رزن به گرمی و با شور فراوان از بازگشت عزیزانشان به وطن استقبال کردند.

اهالی روستاها به یمن ورود شهدا و به عشق آنها در مقابل کاروان گوسفندانی را قربانی کردند ضمن اینکه حال و هوا، شور و شعف و حضور جوانان و اهالی روستاهای تابعه رزن بسیار چشمگیر و دل نواز بود.

با ورود شهدا در مسجد مرکزی روستای تجرک اهالی این روستا با شهدا وداع و به اجرای مداحی پرداختند.

کاروان "ستارگان خاکی" هم اکنون در میان حضور حداکثری مردم وارد شهر قروه شدند و افراد از کودکان، دانش آموزان، مسئولان و مردم مومن در میدان امام خمینی(ره) این شهر با اجرای مداحی و کشتن قربانی از ورود ستارگان خاکی به همدان استقبال کردند.

ستارگان خاکی در 15 نقطه از توابع رزن توقف کردند

کاروان "ستارگان خاکی" در ادامه مسیر حرکت خود از روستاهای نظام آباد، درجزین، شهرستان رزن، ورقستان، تازه کند، محمدآباد، چال بقا و خنجرآباد عبور و مورد استقبال بی بدیل اهالی این مناطق قرار گرفت.

تعداد نقاط و برنامه ها به دلیل محبت و ارادت اهالی این خطه به شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس و تجمع مردم در مسیر کاروان شهدا و ضرورت احترام به درخواست های مکرر مردم شهیدپرور از 37 نقطه برنامه ریزی شده به 53 نقطه افزایش یافته است..

کاروان برای اقامه نماز ظهر و عصر و همچنین برگزاری یادواره شهدا در شهرستان رزن توقف کرده و پس از آن نیز در مسیر روستاهای ورقستان، تازه کند، محمدآباد، چال بقا و خنجر آباد حرکت کرد.

براساس برنامه ریزی مقرر است که امروز کاروان ستارگان خاکی استان همدان در 21 نقطه توقف و مردم شهیدپرور بخش ها و روستاهای تابعه رزن از شهدا استقبال کنند که تاکنون از قریب به 15 نقطه شامل روستا، شهر و بخش عبور کرده است.

آخرین برنامه حرکت کاروان "ستارگان خاکی" در مسجد جامع روستای قادرخلج همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا و برگزاری مراسم وداع با شهدا با حضور مردم متدین و شهیدپرور این روستا است.