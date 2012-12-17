به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امسال مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور با شرکت 12 تیم برگزار می شود، در هر هفته شش بازی به انجام می رسد و در شرایط فعلی جدول رده بندی تیم ملوان در صدر جای گرفته است.



دومین فصل حضور صبای قم در لیگ برتر فوتبال امید کشور



تیم فوتبال امید صبای قم نیز یکی از تیم های حاضر در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور به شمار می رود که دومین حضور خود در این رقابت ها را تجربه می کند و البته از آغاز این فصل تا کنون نتایج خوبی کسب نکرده است.



فوتبالیست های صبای قم با ترکیبی از چهره های شاخص فوتبال قم در رده های سنی جوانان و امید و حتی نوجوانان و چند بازیکن غیر بومی امسال با سرمربیگری سیدمحسن بابامیری در لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور حضور یافته اند.



شروع ناموفق صبایی‌ها با دو شکست و یک تساوی



صبایی ها در این فصل شروع چندان خوبی نداشته و در سه بازی که تا کنون از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور پشت سر گذاشته اند، برابر رقبای خود تنها یک امتیاز به دست آورده و در جدول لیگ برتر امید قعرنشین هستند.



با این حال فوتبال دوستان قمی این هفته به جدال صبای قم با ملوان بندر انزلی در چهارمین هفته بازی های لیگ امید فوتبال کشور چشم دوخته اند تا بلکه صبایی ها بهتر از بازی های قبل برابر ملوان به میدان رفته و امتیازات از دست رفته را جبران کنند.



بر اساس برنامه سازمان لیگ آزادگان که رقابت های لیگ های پایه فوتبال کشورمان را برنامه ریزی و برگزار می کند، تیم فوتبال امید صبای قم در چهارمین هفته رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور به مصاف تیم ملوان بندر انزلی می رود.



صدرنشینی ملوان و قعرنشینی صبای قم در لیگ برتر فوتبال امید کشور



بعد از سپری شدن سه هفته از دیدارهای دور رفت مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور که یکی از تیم‌های شرکت کننده در آن تیم فوتبال امید صبای قم است، دیدارهای هفته چهارم نیم فصل اول لیگ برتر امید روز چهارشنبه هفته جاری به انجام خواهد رسید، در حالی که ملوان در صدر و صبای قم در قعر جدول رده بندی این رقابت‌ها جای دارند.



امیدهای صبای قم در حالی که در سه هفته قبل رقابت‌های لیگ برتر امید دو بازی خانگی برابر تیم های نساجی مازندران و برق شیراز برگزار کرده اند و در یک بازی خارج از خانه با تیم فولاد خوزستان نیز به میدان رفته اند، تنها یک امتیاز حاصل از تساوی دو بر دو خانگی برابر برق شیراز در کارنامه دارند.



امیدهای صبای قم بعد از کسب این نتایج در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور به شهر انزلی رفته و در بازی دوم خارج از خانه خود از ساعت 14 روز چهارشنبه بیست و نهم آذر ماه در ورزشگاه تختی به مصاف تیم ملوان بندر انزلی خواهند رفت.

