توقیف کامیون حامل مواد شیمیایی غیر مجاز در دیر/ کشف تریاک در دیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دیر در راستای مبارزه با هرگونه قاچاق کالا و ارز در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک دستگاه کامیون قصد انتقال محموله موادشیمیایی به خارج از شهرستان دارد بلافاصله وارد عمل شدند.

پلیس پس از انجام تحقیقات گسترده و صحت و سقم موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضایی محموله قاچاق را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وارد عمل شدند. پلیس کامیون مذکور را توقیف و در بازرسی‌های به عمل آورده از آن محموله موادشیمیایی فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

شایان ذکر است، متهم دستگیر و به همراه موادهای کشف شده برای سیر مراحل قانونی به پایگاه انتظامی انتقال داده شد.

تولید سالانه دو میلیون تن اتیلن در پتروشیمی کاویان



مدیرعامل پتروشیمی کاویان از تولید سالانه دو میلیون تن اتیلن در پتروشیمی کاویان خبر داد و اظهار داشت: بر اساس آمار موجود بیش از 65 درصد از قطعات مورد نیاز در این مجتمع پتروشیمی از سوی سازندگان داخلی ساخته شده و در واقع احداث این مجتمع پتروشیمی نمادی از توان داخلی است.

رضا امیری اضافه کرد: اتیلن تولیدی در پتروشیمی کاویان از طریق خط لوله اتیلن غرب به پتروشیمی‌های اندیمشک، کرمانشاه، کردستان، مهاباد و میاندوآب ارسال خواهد شد و مازاد تولید نیز در پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مسئول با بیان اینکه از نظر ریالی بیش از 450 میلیارد تومان در این مجتمع هزینه شده گفت: بیش از 390 میلیون یورو نیز از طریق بانک صنعت و معدن به احداث این طرح تخصیص یافته است و از ابتدای راه‌اندازی تاکنون 10 هزار تن اتیلن در پتروشیمی کاویان تولید شده که حدود چهار هزار و 600 تن از محصول تولیدی به خط لوله اتیلن غرب ارسال شده است.

اجرای طرح پاکسازی تفرجگاه‌ها و پارک‌ها در دشتستان



فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان اظهارداشت: پلیس دشتستان در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و حفظ آرامش و امنیت در سطح شهرستان و برحورد با مخلان نظم و امنیت ، پاکسازی تفرجگاهها و پارکها را در اولویت کاری خود قرار داده است.

سرهنگ محمودزاده افزود: مأموران انتظامی شهرستان دشتستان روزهای جمعه با تشکیل اکیپهای گشت خودرویی و موتوری ویژه اقدام به اجرای این طرح در پارکهای سطح شهر برازجان و پارک منابع طبیعی سرکره و شاهزاده ابراهیم کرده است.

این مقام انتظامی افزود: در راستای اجرای این طرح 3 دستگاه موتورسیکلت که با انجام حرکات نمایشی مزاحمت برای مردم داشتند توقیف و یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شد.

احداث 80 مدرسه خیرساز در دشتستان



رئیس آموزش و پرورش دشتستان از احداث 80 مدرسه خیرساز در دشتستان خبر داد و اظهار داشت: احداث مدارس جدید و افزایش تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در مدارس از جمله موارد مهمی است که برای رشد و پیشرفت آینده‌سازان ایران اسلامی بسیار اهمیت دارد.

عباسعلی اسدی اضافه کرد: در چند سال اخیر و با همکاری اداره کل نوسازی مدارس و همچنین با مشارکت ارزشمند خیران مدرسه‌ساز، شاهد اجرای طرح‌های مهمی در مدرسه‌سازی و افزایش فضاهای آموزشی بوده‌ایم که تا حد زیادی کمبودها را جبران کرده است.

وی بیان کرد: امسال با اهتمام وزیر آموزش و پرورش، شاهد اجرای طرح تحول بنیادین هستیم که اجرای این طرح گامی بلند در پیشرفت و توسعه بیش از پیش آموزش و پرورش است.

کشف هفت هزار لیتر سوخت قاچاق در پارس جنوبی



پلیس پارس جنوبی طی یک عملیات هفت‌هزار لیتر سوخت قاچاق را به ارزش تقریبی 175میلیون ریال از قاچاقچیان کشف و ضبط کرد. با تلاش مأموران پلیس اطلاعات وآگاهی منطقه ویژه پارس جنوبی در راستای اجرای مبارزه با قاچاق سوخت یک محموله هفت هزار ایتری سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط کرد.

فرمانده انتظامی ویژه پارس جنوبی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با توجه به تدابیر اتخاذ شده، مأموران پلیس اطلاعات وآگاهی این فرماندهی در حال گشت زنی به یکدستگاه خودرو ایسوزوی به رانندگی فردی به نام عبدالله و سرنشینی حسن مشکوک شدند و برای بررسی های بیشتر آن را متوقف کردند.

سرهنگ نیکنام با بیان اینکه پلیس پارس جنوبی با عزمی راسخ و با استفاده از تدابیر فرماندهی انتظامی استان در راستای قاچاق کالا و ارز با جدیت مبارزه خواهد کرد، افزود : مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف 7هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش تقریبی 175میلیون ریال شدند.

اجرای 1400 جلسه سخنرانی ویژه دهه اول محرم در کنگان



حجت‌الاسلام رحیم اهرمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان از اجرای یک هزار و400 جلسه سخنرانی ویژه دهه اول محرم 1434 توسط مبلغان اعزامی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: در دهه نخست محرم سال‌ جاری 120 مبلغ و مبلغه در مناطق مختلف شهرستان کنگان به تبیین فلسفه عاشورا و اهداف قیام حضرت سیدالشهداء (ع) پرداختند.

وی با بیان اینکه اعزام مبلغ دهه محرم سال‌ جاری نسبت به اعزام سنوات گذشته 15 درصد افزایش داشته، تصریح کرد: این تعداد مبلغ شامل مبلغان اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم و اصفهان، طرح هجرت، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفتر مراجع، مبلغان و مبلغات مقیم بودند که در مساجد و هیئات مذهبی شهر و روستا در دهه نخست محرم به ترویج احکام نورانی اسلام همت کردند.

کشف بیش از 25 کیلو گرم مواد مخدر در شهرستان دیلم



فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از کشف 25 کیلو و 140 گرم تریاک و دستگیری یک نفر قاچاقچی تهیه و توزیع مواد مخدر خبر داد و گفت: با تلاش و هوشیاری پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان دیلم طی یک عملیات 25 کیلو و 140 گرم تریاک کشف و ضیط و یک نفر قاچاقچی حرفه ای تهیه و توزیع موادمخدر در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ ابراهیم عرب زاده افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان حین کنترل خودروهای در حال عبور از ایست و بازرسی شهید موسوی به یکدستگاه سواری تندر 90 به رانندگی "ح" مظنون شدند. پلیس پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی های انجام شده از آن مقدار 25کیلو و 140گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در بدنه خودرو جاسازی شده بود کشف و ضبط کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم در پایان گفت: متهم دستگیر و به همراه موادهای کشف شده جهت سیر مراحل قانونی به پایگاه انتظامی انتقال داده شد.

تعمیر روتور کمپرسور صادرات گاز پالایشگاه اول به دست متخصصان داخلی



رئیس تعمیرات مکانیک دستگاه‌های دوار فاز یک از تعمیر روتور کمپرسور صادرات گاز پالایشگاه اول شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی توسط متخصصان داخلی خبر داد و افزود: روتور کمپرسور صادرات گاز پالایشگاه اول در دوره تعمیرات اساسی و با استفاده از سیستم های نوین تعمیراتی قبل از توقف کامل دستگاه مورد عیب یابی قرار گرفته بود.

محمد رضا فریدونی اظهار داشت: علی‌رغم پیچیدگی‌های خاص در آنالیز جنس قطعه و نیز کم بودن فاصله عرضی در قسمت خروجی پروانه (19 میلیمتر)با تهیه دستورالعمل‌های مناسب جوش و تکیه بر توانمندی های داخلی با موفقیت تعمیر و پس از بالانس آماده نصب شد.

وی با اشاره به اینکه کمپرسور مذکور از نوع گریز از مرکز دو مرحله ای با توان پنج هزار و 700کیلو وات ، 13هزار و 971 دور بر دقیقه و فشار 91 بار است، افزود: این کمپرسور از تجهیزات مهم و حساس پالایشگاه بوده که در صورت خارج شدن از مدار تولید، منجر به کاهش ظرفیت گاز تولیدی پالایشگاه معادل 3/1 ظرفیت تولید نامی می‌شود. برگزاری

کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه والدین دانش آموزان در گناوه



کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه والدین دانش آموزان به همت شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه و با همکاری اداره آموزش و پرورش با حضور جمعی از والدین دانش آموزان مدرسه راهنمایی دخترانه 13 آبان در نمازخانه این مدرسه برگزارشد.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه در این کارگاه بیان داشت: یکی از راه‌ های پیشگیری از بروز مشکلات روانی و رفتاری ارتقاء ظرفیت روانشناختی افراد می‌باشد که از طریق آموزش مهارت های زندگی میسر می باشد.

وی اضافه کرد: مهارت های زندگی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می‌آورندو یکی از مهارتهای ضروری این مهم توانایی گوش دادن صحیح و به دور از قضاوت است.