تیم هندبال سپاهان قهرمان نیم فصل شد/ شکست ثامن الحجج مقابل سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه امروز و در حساس ترین بازی نیم فصل اول لیگ برتر هندبال، سپاهان مدافع عنوان قهرمانی، میزبان تیم ثامن الحجج سبزوار دیگر مدعی قهرمانی و تنها تیم بدون شکست لیگ برتر بود که با تحمیل شکست 21 بر 16 به این تیم، صدر جدول را از ثامن الحجج مشهد پس گرفت.

سپاهان که با اختلاف دو امتیاز در رده دوم جدول رده بندی قرار داشت، برای صدرنشینی نیاز به کسب پیروزی با اختلاف بیش از 4 گل داشت که موفق شد با کسب همین نتیجه قهرمانی نیم فصل خود را مسجل کند.

پنج دقیقه اول این دیدار بدون رد و بدل شدن گل پیگیری شد و این سبزوار بود که با یک ضربه مستقیم از حریف قدرتمندش پیش افتاد. این مسابقه تا دقیقه 24 به سود سبزواری ها دنبال می شد تا اینکه نجفیان موفق شد بازی را به تساوی 7-7 بکشد.

نیمه اول با حساب 10-8 به سود سپاهان به پایان رسید و دو تیم در ادامه مسابقه و در نیمه دوم بازی نزدیک و درگیرانه ای را به نمایش گذاشتند.

اواخر نیمه دوم سپاهان با حساب 20-16 از حریف پیش افتاده بود و در حالی که کمتر از یک دقیقه تا پایان مسابقه باقی مانده بود، گل محمد مهدی عسگری منجر به برتری 21 بر 16 سپاهان و قهرمانی نیم فصل این تیم شد.

البته ثامن الحجج سبزوار هنوز روی کاغذ شانس قهرمانی دارد، اما این امر مستلزم پیروزی با اختلاف 27 گل مقابل شهرداری ارومیه در آخرین دیدار معوقه این تیم است و با این حساب می توان سپاهان را از هم اکنون قهرمان نیم فصل لیگ برتر هندبال دانست.