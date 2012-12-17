به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمشیدیدانا عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه گاز، اظهار داشت: مردم ایران در خصوص استفاده بهینه گاز، نهایت دقت را داشته باشند که این را در سالهای گذشته ثابت کردهاند.
وی با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته برای زمستان سرد امسال، افزود: تاکید ما به عنوان خط مقدم جبهه تولید شرکت ملی گاز به مردم این است که همانطور که در سالهای گذشته حداکثر صرفهجویی در مصرف این نعمت خدادادی را رعایت کردند، امسال نیز مصرف بهینه را در دستور کار قرار دهند.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران اضافه کرد: در زمینه تعمیرات اساسی پالایشگاههای گاز کشور در تابستان سال جاری اقدامات خوبی انجام دادیم.
وی افزود: این اطمینان را به همه هموطنان می توانیم بدهیم که هیچگونه کاهش و توقف تولیدی را در هیچ یک از پالایشگاهها گاز نخواهیم داشت.
جمشیدی دانا به ایدهال توصیف کردن وضعیت پالایشگاههای کشور در سال جاری، تصریح کرد: در حال حاضر با حداکثر ظرفیت در هفت شرکت پالایش گاز، مشغول تولید، تصفیه و تزریق به خطوط سراسری انتقال شرکت ملی گاز هستیم.
وی با بیان اینکه هیچگونه دغدغه خاطری در خصوص تولید در هیچ یک از پالایشگاههای گاز شرکت ملی گاز نداریم، خاطرنشان ساخت: خوشبختانه همه پالایشگاهها بدون هیچ مشکلی با حداکثر ظرفیت در سرویس هستند.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: همه همکاران ما در حداکثر تلاش هستند که بتوانند بدون توقف و کاهش تولید، زمستان سال جاری را سپری کنند و بتوانیم رکورد جدیدی را در خصوص استمرار و پایداری تولید در شرکتهای پالایش گاز را در زمستان از خود به جای بگذاریم.
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