اعتراض های مکرر به داوری مسابقه/ شادی زاید الوصف طلایی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، دی دار تیم‌های هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و ثامن الحجج سبزوار که با پیروزی 21 بر 16 سپاهان و صدرنشینی این تیم در جدول مسابقات لیگ برتر پایان یافت، با حواشی همراه بود.

در ابتدای این دیدار امیر حسین سالمی بازیکن تیم ثامن الحجج سبزوار با دسته گل به سمت کادر فنی و نیمکت سپاهان رفت .

به دلیل حساسیت بالای این مسابقه و بازی فیزیکی و درگیرانه دو تیم، داور بارها از کارت زرد خود استفاده کرد . سجاد استکی و سعید برخورداری از سپاهان و محمد سیاوشی، اکبر خوشنویس، مهدی بیجاری از تیم ثامن الحجج با کارت زرد داور جریمه شدند .

ضمن آنکه مربیان دو تیم نیز در نیمه دوم به دلیل اعتراض به عملکرد داور با کارت زرد وی روبرو شدند .

در دقیقه پایانی نیمه اول، برخورد بوجود آمده بین علیرضا موسوی از سپاهان و رحیمی بازیکن سبزوار منجر به درگیری فیزیکی بازیکنان دو تیم شد . پس از دخالت کادر فنی و سرپرستان سپاهان و سبزوار و پایان یافتن درگیری ها، داور موسوی را با کارت قرمز از زمین اخراج کرد که اعتراض شدید سپاهانی ها را در پی داشت .

در دقیقه 12 نیمه دوم و پس از گل سیزدهم سبزوار که با ضربه مستقیم به دست آمد، تماشاگران سپاهان به سر دادن شعارهایی علیه داور مسابقه پرداختند .

در اواسط نیمه دوم سجاد استکی از سپاهان با برخورد با بازیکن حریف دچار مصدومیت از ناحیه شکم شد و پس از مداوا در بیرون از زمین به ترکیب سپاهان بازگشت .

سعید برخورداری دروازه بان سپاهان در نیمه دوم عملکرد بسیار خوبی داشت و چندین موقعیت مسلم گلزنی ثامن الحجج را به زیبایی مهار کرد . وی در دقایقی از بازی تماشاگران سپاهان را به تشویق بیشتر این تیم دعوت می کرد .

هوادارن سپاهان استقبال زیادی از این مسابقه به عمل آورده بودند و ظرفیت ورزشگاه شهید سجادی اصفهان را تکمیل کرده بودند، حضور لیدر باشگاه سپاهان در میان تماشاگران، باعث تشویق ها و حمایت های بی امان آنها از تیم محبوبشان شده بود .

تعدادی از هواداران ثامن الحجج نیز با حضور در ورزشگاه سجادی به تشویق این تیم می پرداختند .

برخلاف دیدارهای گذشته سپاهان و با توجه به حساسیت بالای این مسابقه، حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه های ورزشی در این دیدار پررنگ تر بود .

بازیکنان و اعضای کادر فنی سپاهان پس از پایان این دیدار و رسیدن به صدر جدول با گل ثانیه های پایانی علیرضا موسوی، به شادی زایدالوصفی پرداختند .

پس از پایان مسابقه و قهرمانی نیم فصل سپاهان، تماشاگران این تیم سرود قهرمانی سر دادند و قهرمانی در پایان این فصل را از کادر فنی طلایی پوشان طلب کردند .