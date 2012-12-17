خبرسازی های درباره سفرهای استانی دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری متن این تکذیبیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

در پی درج مطلبی سراسر کذب در یکی از روزنامه ها و انتساب ادعاهای بی اساس به دکتر محمود احمدی نژاد، مبنی بر تبلیغ برای کاندیدایی خاص بدینوسیله تاکید می شود که این مطلب فاقد صحت بوده و هدفی جز تشویش اذهان عمومی و تخریب دستاوردهای دولت مردمی، نمی توان برای آن متصور شد.

روزنامه مذکور در این خبرسازی انتساب نقل قول دروغین خود را به رییس جمهور محترم دستمایه زیر سوال بردن دستاوردهای موفق دولت از جمله سفرهای استانی نموده و این در حالی است که سفرهای استانی بارها مورد تایید رهبری عزیز انقلاب قرار گرفته است.

ناگفته پیداست اگر صاحبان چنین رسانه هایی ، تصور می کنند بدون رعایت تقوا، صداقت و درستی، با افترا، توهین و انتشار مطالب بی پایه و اساس می توانند اهداف خود را محقق سازند، تلاش نافرجام و شکست خوره ای انجام داده اند.

مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور با تاکید مجدد بر دروغ بودن خبر مذکور، حق پیگیری قضایی و حقوقی را در این خصوص برای خود محفوظ می دارد.