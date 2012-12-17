به گزارش خبرنگار مهر، احسان پهلوان که از هفته گذشته در تمرینات ذوبآهن شرکت کرده بود، عصر امروز با امضای قراردادی به ذوبآهن پیوست.
پهلوان که روز گذشته با حضور در باشگاه ذوبآهن با این باشگاه اصفهانی قرارداد امضا کرده بود، عصر امروز با حضور در هیات فوتبال قرارداد خود را با ذوبآهن رسمی کرد.
او با حضور در هیات فوتبال اصفهان به مدت نیم فصل با ذوبآهن قرارداد امضا کرد تا در نیم فصل دوم با پیراهن این تیم اصفهانی به میدان برود.
پیش از او نیز محسن بیاتینیا، بازیکن سابق صبای قم با قراردادی به مدت نیم فصل رسما به ذوبآهن پیوسته بود.
ذوبآهن به جز این بازیکن با کاسپاروف، دروازهبان سابق تیم ملی فوتبال ارمنستان نیز قرارداد امضا کرده است.
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