به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری هر چه باشکوه‌تر انتخابات آینده ریاست جمهوری یادآور شد: همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده اند، حضور حداکثری مردم در انتخابات با رعایت قانون و حقوق کلیه گروه‌های قانونی کشور مهمترین هدف نظام اسلامی است و رسانه ملی که همواره مهمترین مسئولیت را در اطلاع رسانی و ایجاد شور و شوق انتخاباتی میان مردم برعهده داشته و آن را به خوبی انجام داده است این بار نیز مهمترین وظیفه را برعهده دارد.

در این جلسه دیگر اعضای شورای نظارت نیز سئوالاتی را پیرامون برنامه های صدا و سیما مطرح کردند. ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما ضمن ارائه گزارش مشروحی از برنامه ریزی های تبلیغاتی و رسانه ای انجام شده برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرد در انتخابات آتی مهمترین دغدغه سازمان رعایت اصول و منویات رهبر معظم انقلاب در مشارکت حداکثری مردم و ایجاد فضای سالم برای رقابت های انتخاباتی است.

در این جلسه آخوندی معاون سیاسی سازمان صدا و سیما که ریاست ستاد انتخابات رسانه ملی را نیز برعهده دارد گزارش مشروحی از برنامه های پیش بینی شده برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد.