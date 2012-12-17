  1. سیاست
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۸

با حضور ضرغامی صورت گرفت

برنامه‌ریزی سیاست‌های تبلیغات انتخابات در جلسه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما

برنامه‌ریزی سیاست‌های تبلیغات انتخابات در جلسه شورای نظارت بر سازمان صداوسیما

نشست مشترک شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما با رئیس و معاون سیاسی این سازمان در زمینه چگونگی برنامه ریزی های تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری در محل شورای نظارت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه  حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری هر چه باشکوه‌تر انتخابات آینده ریاست جمهوری یادآور شد: همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده اند، حضور حداکثری مردم در انتخابات با رعایت قانون و حقوق کلیه گروه‌های قانونی کشور مهمترین هدف نظام اسلامی است و رسانه ملی که همواره مهمترین مسئولیت را در اطلاع رسانی و ایجاد شور و شوق انتخاباتی میان مردم برعهده داشته و آن را به خوبی انجام داده است این بار نیز مهمترین وظیفه را برعهده دارد.

در این جلسه دیگر اعضای شورای نظارت نیز سئوالاتی را پیرامون برنامه های صدا و سیما مطرح کردند.  ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما ضمن ارائه گزارش مشروحی از برنامه ریزی های تبلیغاتی و رسانه ای انجام شده برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرد در انتخابات آتی مهمترین دغدغه سازمان رعایت اصول و منویات رهبر معظم انقلاب در مشارکت حداکثری مردم و ایجاد فضای سالم برای رقابت های انتخاباتی است.

در این جلسه آخوندی معاون سیاسی سازمان صدا و سیما که ریاست ستاد انتخابات رسانه ملی را نیز برعهده دارد گزارش مشروحی از برنامه های پیش بینی شده برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد.

کد مطلب 1769009

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