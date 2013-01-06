بدون قانون امکان اخذ مالیات از مسکن خالی وجود ندارد

علی عسکری در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات صورت گرفته درباره اخذ مالیات از واحدهای خالی و اظهارات برخی مقامات وزارت راه و شهرسازی درباره لزوم انجام این برنامه، گفت: هر زمانی که این موضوع قانون شد، سازمان مالیاتی آن را اجرا خواهد کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تا زمانی که ما در این خصوص قانونی را نداشته باشیم، امکان اظهارنظر درباره آن را نیز نخواهیم داشت.

عسکری با تاکید بر اینکه لازمه اجرای طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی کشور وجود قانون است، تاکید کرد: ما در سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون هستیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه موضوع اخذ مالیات از واحدهای خالی در قالب اصلاح قانون مالیاتی دیده نشده است، گفت: با این حال، برخی پیش بینی ها و ظرفیت هایی در اصلاح قانون برنامه ریزی شده که می تواند این موضوع را نیز تا حدی پوشش بدهد.

وی ادامه داد: با این حال به صورت مستقل در قالب لایحه اصلاح قانون مالیاتی، برای بحث مسکن و دریافت مالیات از واحدهایی که خالی و بدون سکنه هستند، بحثی مطرح نشده است.