فراخوان نمایشگاه تصویر سازی "کوچه مرغیا " تمدید شد

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بدلیل استقبال و درخواست هنرمندان تجسمی استان فراخوان این نمایشگاه که مهلت آن تا 20 آذر بود تا پایان آذر تمدید شد.



بهنام تارخ با بیان اینکه نمایشگاه با موضوع "پرنده خود را بیابید" برگزار می شود، خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه کوچه مرغیا( LANE MORGHIA) در اراک گرد هم آمدن هنرمندان استان در زمینه هنرهای تجسمی است زیرا احساس می شود که هنرمندان تجسمی استان از هم فاصله گرفته اند.



وی ضمن دعوت از علاقمندان و هنرمندان استان برای ارسال اثر به این نمایشگاه افزود: هنرمندان می توانند پرنده ایده آل ذهن خود را به تصویر کشیده و جامه عینیت ببخشند و ما را در لذت از اثر هنری خود بهره مند کنند.



تارخ با اشاره به اینکه هنرمندان برای شرکت در این نمایشگاه مجاز به ارسال تنها یک اثر هستند، تاکید کرد: اثر بایستی بصورت چاپ دیجیتال در سایز 50 در 70 سانتی مترارسال شود.



تارخ یادآور شد: در کنار این نمایشگاه یک کارگاه یک روزه پوستر و تصویرسازی با حضور اساتید برجسته از تهران برگزار خواهد شد.