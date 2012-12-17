  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۵

خبر فوری/

صهیونیستها 1500 واحد مسکونی دیگر در قدس شرقی می سازند

صهیونیستها 1500 واحد مسکونی دیگر در قدس شرقی می سازند

رسانه های عربی لحظاتی پیش از تصمیم رژیم اشغالگر قدس برای ساخت 1500 واحد مسکونی دیگر در شرق بیت المقدس اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد اسرائیل با ساخت 1500 واحد مسکونی در قدس شرقی(جایی که فلسطینی ها ساکن هستند) موافقت کرده است.

سیاست رژیم صهیونیستی در گسترش شهرک سازی هر چند با انتقاد ظاهری متحدان این رژیم از جمله آمریکا روبرو شده است، اما اشغالگران قدس، این سیاست را برای غصب هر چه بیشتر اراضی فلسطینی ها و عملی کردن سیاست خطرناک یهودی کردن کامل قدس اشغالی و اخراج فلسطینی ها از خانه و کاشانه شان به شدت دنبال می کنند.

کد مطلب 1769015

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