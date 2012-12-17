نشست هیئت تجاری گلستان با مسئولان تفلیس گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سفر چهار روزه که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی گرگان برگزار شد،‌ بازرگانان استان در دیدارهای جداگانه ای با سفیر ج.ا.ایران در تفلیس،‌ رییس اتاق بازرگانی تفلیس، شهردار تفلیس، فرماندار گوری و تجار منطقه به گفتگو، تبادل نظر و ایجاد زمینه های همکاری پرداختند.

ثبت شرکت، افتتاح حساب و خرید زمین توسط برخی از بازرگانان،‌ بخشی از نتایج سفر این گروه تجاری 19 نفره به تفلیس است.

ارسال 441 اثر به همایش ملی شعر عاشورایی خطبه های نور گلستان

در نخستین همایش ملی شعرعاشورایی خطبه های نور ۴۴۱ اثر از 147 شاعر فارسی گو به دبیرخانه این همایش ارسال شد.

اسماعیل جاجرمی در دیدار دست اندرکاران برگزاری این همایش با آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان گفت: برای دریافت آثار ترکمنی با انجمن های شعر ترکمنی هماهنگی های لازم به عمل آمده است.



وی افزود: از زمان اعلام فراخوان پذیرش آثار تاکنون یکصد و 47 شاعر فارسی گوی 441 اثر به دبیرخانه اولین همایش ملی شعر عاشورایی در گرگان ارسال کردند که از نظر پراکندگی جغرافیایی شامل تمامی استان های کشور هستند.



جاجرمی گفت: تاکنون تهران با 17 اثر، گلستان با 15 اثر و لرستان با 11 اثر بیشترین آثار ارسالی به دبیرخانه اولین همایش ملی شعر عاشورایی خطبه های نور را به خود اختصاص دادند.