احداث5میلیون متر مربع فضاهای فرهنگی فاخر در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در مراسم بهره برداری از 7 کیلومتر بخش میانی خط سه مترو تهران با بیان این مطلب اظهار کرد : امروز با وجود تمام مشکلات و سختی ها 150 کیلومتر خط مترو در 200 جبهه کاری در دست ساخت قرار دارد که حاکی از مجاهدت شبانه روزی و تلاش مدیریت شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی است .

وی ادامه داد : در بخش های دیگر نیز چنین روندی حاکم است ، چنانچه زمانی اگر قرار بود 5 کیلومتر بزرگراه در تهران احداث شود، مدت ها زمان می برد و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد می شد ، اما اکنون شاید بخش عمده مردم مطلع نباشند که بزرگراه امام علی به طول 27 کیلومتر از رسالت تا حرم امام خمینی (ره) در حال ساخت است و این پروژه تاکنون بالغ بر 67 درصد پیشرفت داشته است.

وی ادامه داد : برای اجرای این پروژه بیش از 10 هزار واحد مسکونی در مناطق کاملا محروم تملک شده است تا بتوانیم با احداث این بزرگراه گامی در راستای توسعه شهر به ویژه مناطق محروم تر برداریم . بزرگراه امام علی (ع) شامل 14 لاین است که شش لاین آن کندرو و به دسترسی های محلی اختصاص دارد و هشت لاین مسیر بزرگراهی و تندرو است.

قالیباف با بیان این که محدوده شرقی تهران نسبت به غرب محروم تر است ، گفت : این پروژه می تواند گامی برای توسعه و پیشرفت مناطق شرقی تهران باشد .

قالیباف با اشاره به پروژه های عمرانی دیگر تهران همچون صدر ـ نیایش، بزرگراه آزادگان و ... گفت : شهر تهران در حوزه عمرانی از پروژه های کوچک و محلی گرفته تا پروژه های بزرگ، در مسیر خود قرار گرفته و همه چیز بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پیش می رود . در سایر حوزه ها مانند خدمات شهری، فضای سبز و مواردی از این دست هم مسیر کاملا مشخص و کارها بر اساس برنامه ریزی صورت می گیرد.

شهردار تهران با اشاره به ایجاد مرکز جدید پذیرش متوفیان در بهشت زهرا (س)، گفت: بزرگترین مرکز در بهشت زهرا (س) برای تطهیر متوفیان ایجاد شده این در حالیست که روزی مطرح شد که در فلان شهر، اموات به صورت مکانیزه شست و شو می شوند، اما این در فرهنگ و مکتب ما توصیه نشده و اگرچه من حق دخالت در مسائل شرعی را ندارم، اما به لحاظ روحی و عاطفی هم این کار با فرهنگ ما سازگاری ندارد. حال ما محیطی را در بهشت زهرا فراهم کرده ایم که اگر خانواده ای تصمیم بگیرند عزیز فوت شده شان را خود تطهیر کنند، این امکان برایشان فراهم باشد.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه همه افتخار انقلاب ما این است که عمق استراتژیکش نه در توان هسته ای و نه توان نظامی است، بلکه عقبه انقلاب ما قلب مردم است، افزود: تا زمانی که در دل مردم هستیم و مردم با همه وجود پای انقلاب ایستاده اند، این انقلاب محکم در برابر دشمنان ایستاده، ما نیز در شهرداری تهران تلاش می کنیم این نهاد غیردولتی بر بستر مردم قرار بگیرد.

وی تصریح کرد : 374 محله تهران هم اکنون 374 هیات امنای محلی دارد که بر این اساس مردم خود می توانند مدیر محله شان را انتخاب کنند . ما آسفالت کردن خیابان را تنها رسالت خود نمی دانیم، رسالت اصلی ما این است که سطح آگاهی مردم را بالا ببریم تا مردم حقوق خود را به درستی مطالبه کنند و در آن صورت است که شکوفایی و ارتقای کیفیت زندگی را در بعد مادی و معنوی مشاهده خواهیم کرد .

شهردار تهران با بیان اینکه در حوزه فرهنگی در شهر تهران اقدامات گسترده ای صورت گرفته است، گفت: بالغ بر پنج میلیون متر مربع فضاهای فرهنگی فاخر و تاثیرگذار در سطح ملی که با پروژه های فراملی قابل رقابت است، احداث شده است. چنانچه در محدوده خاوران، سالن تئاتری در دست ساخت و تکمیل قرار دارد که این مجموعه در خاورمیانه در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: همچنین توجه به حوزه آسیب های اجتماعی از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری است، چراکه ما واقعا موضوعاتی را زیر پوست شهر داریم که نباید لحظه ای از آن غفلت شود و همه تلاش ما توجه به این موضوعات است.

قالیباف در ادامه ، با بیان اینکه امروز مدیریت شهری بر بستر پیشرفت توام با توجه به عدالت اجتماعی در حال حرکت است، گفت : سعی می کنیم در تمام کارها تکیه مان بر خرد جمعی باشد، چراکه ما از تاریخ و بزرگان آموخته ایم حرف مرد یکی نیست، بلکه دوتاست و هرگاه کسی دید که در تصمیمی اشتباه کرده، باید آن را بپذیرد و اصلاحش کند.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری تلاش می کند تا امور شهر را با همفکری پیش ببرد، گفت: ادعا نداریم که ضعفی نداریم و کارهایمان در شان مردم است، همچنین ادعا نداریم طوری کار می کنیم که فردای قیامت مدیون شهدا نباشیم، اما بیش از این هم توان و بضاعت نداریم و در این زمینه دست نیاز به سوی شهروندان دراز می کنیم تا اگر می توانند ما را کمک کنند و اگر نمی توانند دعایمان کنند.

شهردار تهران در پایان با تاکید بر این که مهمترین چالش شهر تهران آلودگی هواست ، گفت : ما در شهر یک چالش داریم و آن هم آلودگی هوا و صداست ، چنان چه اگر این معضل را حل کنیم بقیه مشکلات هم حل می شود، و در این میان بخشی از کارها و اقدامات برعهده شهرداری و بخشی برعهده دولت است که اگر همکاری های لازم صورت گیرد این معضل قابل حل خواهد بود .