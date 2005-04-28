لوكا بوناچيچ بازهم در اهواز ماندني شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درجلسه اي كه شب گذشته بين علي شفيعي زاده، اصغرباقريان مديرسازمان فوتبال اين باشگاه و لوكابوناجيچ برگزارشد، سرمربي استقلالي ها با اعلام اين مطلب كه سخنان وي به اشتباه به مديرعامل منتقل شده وسوء تعبيري درانتقال حرفهاي وي پيش آمده خواستار ادامه همكاري با باشگاه شد.

بنابراين گزارش بوناجيچ اظهارداشت كه ازبازيكنان خواسته تا كم كاري را كناربگذارند وتلاش بيشتري داشته باشند، اما گويا اين نقل خود با سوء تعبيرهايي به شفيعي زاده منتقل شده است.

شفيعي زاده نيزپس ازصحبتهاي بوناجيچ شرايط و وضعيت باشگاه را براي اين مربي تشريح كرد وبوناچيچ با قبول اين شرايط تا آخرفصل هدايت استقلال اهوازرا برعهده گرفت.