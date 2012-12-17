  1. بین الملل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۲

ولید المعلم:

فلسطینی های ساکن اردوگاه الیرموک به گروههای مسلح پناه ندهند

وزیر خارجه سوریه در یک گفتگوی تلفنی با دبیر کل سازمان ملل ضمن تشریح وقایع اردوگاه الیرموک دمشق از ساکنان این اردوگاه خواست که به گروههای مسلح سوری پناه ندهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان ، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در تماس تلفنی با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: سوریه بارها درباره کشاندن فلسطینی ها به در گیری های داخلی سوریه هشدار داده بود

وی ضمن تشریح وقایع اردوگاه الیرموک افزود: برادران فلسطینی نباید به گروههای تروریستی در اردوگاه الیرموک پناه دهند و باید آنها را از این اردوگاه اخراج کنند.

شایان ذکر است که اردوگاه الیرموک در سوریه به علت حضور تعدادی از تروریستها در داخل آن بحرانی شده است.

از سوی دیگر تلویزیون سوریه گزارش داد: وائل الحلقی نخست وزیر سوریه از شهر حلب  و مناطق آسیب دیده آن دیدار کرد.

