شرکت صدها هزار نفر در سالمرگ رهبر پیشین کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، صدها هزار نفر در مراسم نخستین سالمرگ "کیم یونگ ایل" که با حضور "کیم یونگ اون" فرزند و جانشین وی و مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری برگزار شد، شرکت کردند.

در این مراسم مقبره رهبر پیشین کره شمالی بار دیگر گشوده شده و جسد مومیایی شده وی برای برگزاری مجدد مراسم تدفین به همان شکل سال گذشته خارج شد.

این در حالی بود که جو این مراسم سرشار از غرور و شادی ناشی از ارسال ماهواره این کشور به مدار زمین بود. در همین رابطه "چو ریونگ هائه" از مقامات نظامی کره شمالی این موفقیت را نشانگر قدرت کشورش در زمینه هوا فضا دانست.

روز گذشته نیز هئیت دولت کره شمالی برای ادای احترام و گرامیداشت یاد رهبر فقید به دیدار "کیم یونگ اون" رفت. گفتنی است اقدام کره شمالی در ارسال ماهواره به فضا، انتقادهای بین المللی و حتی مخالفت همپیمانان این کشور را بدنبال داشت.