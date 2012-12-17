بیشترین ماموریت اورژانس جاده ای در محور لردگان - خوزستان بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز شاهین اظهار داشت: متوسط زمان حضور نیروهای اورژانس۱۱۵ درمحل حادثه را در شرایط کوهستانی ۱۲الی ۱۵ دقیقه و در شهرهاشش الی هشت دقیقه است و این در حالی است که متوسط کشوری زمان حضور اورژانس ۱۱۵ در حوادث جاده ای بین 14 الی 15 دقیقه است.

وی با اشاره به اینکه فاصله پایگاههای اورژانس ۱۱۵ استان از یکدیگر بین ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر است، افزود: مردم با تماس با شماره تلفن ۱۱۵ می توانند از خدمات اورژانسی به صورت رایگان و در کمترین زمان ممکن استفاده نمایند.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 9 هزار و 988 مورد ماموریت در سطح استان انجام شده ، اظهار داشت: از این تعداد ماموریت دو هزار و 884 مورد ماموریت تصادفی و هفت هزار و 104 مورد ماموریت غیر تصادفی بوده است .



وی اذعان داشت: با توجه به حجم بالای ترافیک در محور لردگان به خوزستان بیشترین ماموریتها در این مناطق انجام شده است.

پرونده ثبتی 40 اثر تاریخی در چهارمحال و بختیاری تهیه شده است



سرپرست معاونت میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از تکمیل پرونده ثبتی 40 اثر تاریخی این استان خبر داد و اظهار داشت: از این تعداد پرونده 30 اثر تاریخی غیرمنقول و 10 پرونده میراث معنوی و صنایع دستی است که از این میان 15 اثر اولویتدار به زودی به دبیرخانه همایش ملی ثبت استان سمنان ارسال می شود.



شاهین ایلبیگی پور تصریح کرد: آثاری که پرونده ثبتی آن ها تهیه شده، بیشتر محوطه های تاریخی غیرمنقول استان هستند که در برسی های کاوش شناختی این اداره کل شناسایی شده است.



وی از حضور این استان در همایش ملی ثبت آثار غیرمنقول استان سمنان خبر داد و گفت: این همایش در دی ماه جاری برگزار می شود.



اجرای پروژه گردش به راست تقاطع بلوار شریعتی به بلوار حافظ شهرکرد

شهردار شهرکرد گفت: پروژه ترافیکی گردش به راست تقاطع بلوار شریعتی به بلوار حافظ واقع در چهارراه دامپزشکی اجرا شد.

نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: برای اجرای این طرح افزون بر 200 میلیون ریال جهت عملیات پیاده روسازی و جدول سازی هزینه شده است.



وی با اشاره به همکاری شبکه دامپزشکی در عقب نشینی و آزادسازی 265 مترمربع از ملک سازمانی خود، افزود: روان سازی ترافیک و بالا بردن ایمنی عابرین پیاده را از جمله اهداف ترافیکی طرح گردش به راست تقاطع بلوار شریعتی به بلوار حافظ عنوان کرد.

نمایشگاه صنایع دستی چهارمحال و بختیاری در چین برپا می شود



سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری از برپایی نمایشگاه صنایع دستی استان در کشور چین خبر داد و گفت: با توجه به تمایل چینی ها برای خرید تولیدات صنایع دستی این استان تولیداتی که از نظر کیفیت و قیمت قابلیت عرضه در نمایشگاه های کشور چین را داشته باشند به این کشور صادر می شوند.



مهرداد رئیسی افزود: تمایل چینی ها برای خرید محصولات صنایع دستی این استان فرصت ویژه ای جهت معرفی تولیدات هنرمندان، بازاریابی، فروش، ایجاد اشتغال و درآمدزایی چهارمحال و بختیاری فراهم کرده که باید با برنامه ریزی درست از این موقعیت به خوبی استفاده کنیم.



رئیسی تصریح کرد: نمد، گلیم و فرش استان از جمله تولیداتی هستند که در سطح ملی و بین المللی جایگاه خوبی دارند و می توانند معرف توانمندی های صنایع دستی استان در کشور چین باشند.

ارائه سمینار های علمی در دانشگاه شهرکرد به مناسبت هفته پژوهش

اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده های این دانشگاه سمینارهای علمی ارائه می کنند.

همزمان با هفته پژوهش سمینارهای علمی با موضوعات مختلف توسط اعضای هیئت علمی گروه های مختلف آموزشی دانشگاه شهرکرد در دانشکده های این دانشگاه ارائه می شود.

هدف از برگزاری این سمینارهای علمی ارائه دستاوردهای پژوهشی و افزایش سطح علمی دانشجویان می باشد.

همچنین تعدادی از آخرین دست آورد های پژوهشی دانشگاه شهرکرد نیز در چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری چهارمحال و بختیاری ارایه شده و مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفته است.