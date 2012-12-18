طرح نظارتی "یلدا"در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه شب یلدا این طرح نظارتی با هدف کنترل بیشتر و نظارت دقیق تر بر خدمات رسانی به مردم آغاز شده است.



مهرداد مهری افزود: این طرح تا سی ام آذرماه ادامه دارد.

وی گفت: در این طرح نظارتی 50 بازرس بر چگونگی عرضه کالاهای مورد نیاز مردم در یلدا نظارت می کنند.

وی میوه ،آجیل، خشکبار و انواع شیرینی جات را از کالاهای در اولویت نظارت این طرح اعلام کرد.



میوه مورد نیاز مردم چهارمحال و بختیاری در ایام نوروز تامین شد

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:‌ بیش از هزار و 200 تن میوه برای ایام نوروز مردم استان خریداری و در حال ذخیره سازی است.

علیرضا جیلان افزود: سیب مورد نیاز مردم استان از سمیرم اصفهان و پرتقال از استانهای شمالی خریداری شده است.

وی گفت:‌ امسال بیش از 30 مباشر توزیع میوه نوروزی مردم استان را در شهرهای مختلف عهده دارند.

راه اندازی خط تولید دم جوش جو در تنها کارخانه مالت سازی صنعتی کشور



خط تولید دم جوش جو در تنها کارخانه مالت سازی صنعتی کشور راه اندازی شد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری گفت برای راه اندازی این خط تولید جدید 800میلیون ریال هزینه شده است.

رحمن کرمی با اشاره به اینکه این خط تولید سالانه هزار و دویست تن محصول تولید و روانه بازار می کند، افزود: از این مقدار هفتصد تن صادر می شود.

وی بیان کرد: به ازای هرتن صادرات دم جوش جو دو هزار دلارعاید کشور خواهد شد.

افزایش 90 درصدی صادرات از قطب بادام کشور



صادرات بادام از چهار محال و بختیاری امسال 90 درصد افزایش یافت.



چهار محال و بختیاری برای پنجمین سال متوالی با تولید 22 هزار تن محصول رتبه نخست تولید بادام ابی کشور را داراست.



معاون بازرگانی خارجی صنعت ، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: بازرگانان چهار محال و بختیاری از ابتدای امسال تاکنون 603هزار کیلوگرم بادام صادر کردند.

صفری افزود: این میزان بادام که به کشورهای هندوستان و خلیج فارس صادرشده است 9.5 میلیون دلارارز اوری داشته است.

عرضه دستاوردهای پژوهشی واحد های صنعتی چهارمحال و بختیاری

دستاوردهای پژوهشی واحد های صنعتی چهارمحال و بختیاری به نمایش گذاشته شد.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:‌صنعتگران چهارمحال و بختیاری درپنج غرفه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی صنعت خود را به نمایش گذاشتند.



رحمان کرمی افزود: ورق خودرو، تولید مالت، گچ ، یخ خشک و تولیب بیلت و لوله های آلومینیومی از صنایعی هستند که دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته اند.



وی افزود:صنعتگران استان در حوزه پژوهش به پیشرفت های بسیاری دست یافته است و صنعتگران با ارائه طرح ها و ایده های نوین و کارآمد در تمامی مباحث علمی، اقتصادی، سیاسی در رشد و پویایی جامعه تأثیر شگرفی داشته اند.