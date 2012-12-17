حریق در مدرسه روستای طبسین نهبندان خسارت جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مدرسه وحدت واقع در روستای طبسین از توابع شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی طعمه حریق شد.

گفتنی است بخاری این مدرسه پنج کلاسه آتش گرفته و دانش آموزان ازپنجره کلاس درس خارج شده اند و خوشبختانه هیچ خسارت جانی این آتش سوزی در پی نداشته است و فقط به ساختمان کلاس و وسایل داخل آن آسیب رسیده است.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید خبر آتش سوزی در مدرسه وحدت روستای طبسین نهبندان گفت: خوشبختانه با اقدام به موقع معلم کلاس دانش آموزان از کلاس خارج و این حادثه هیچ خسارت جانی نداشته است.

مراد هاشمزهی با بیان اینکه مسئولان آموزش و پرورش غیر استاندارد بودن این بخاری را تکذیب کرده اند، افزود: در پی وقوع این حادثه بررسی و اقدامات لازم برای جمع آوری بخاری های غیر استاندارد از سطح مدارس روستایی نهبندان انجام خواهد شد.