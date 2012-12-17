آموزش مصرف درست گاز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی عصر دوشنبه در دیدار هیئت مدیره و اعضای شورای پایگاه بسیج شرکت گاز استان سمنان در دفتر خود، با قدردانی از تلاش های این شرکت در راستای ترویج الگوی مصرف و آموزش نحوه مصرف گاز طبیعی، خواستار استمرار این گونه برنامه ها در جهت ارتقای سطح آگاهی مردم شد.

رعایت نکات ایمنی به منظور حفظ سلامتی شهروندان

وی رعایت مصرف و صرفه جویی در نعمت های خدادادی را از تاکیدات خداوند متعال دانست و افزود: در دین مبین اسلام بر درست مصرف کردن تاکید شده و مسلمانان باید این تاکیدات را مورد توجه جدی قرار دهند.

امام جمعه سمنان بر رعایت نکات ایمنی به منظور حفظ سلامتی شهروندان تاکید و از مسئولان شرکت گاز به دلیل اطلاع رسانی لازم و به موقع در این ارتباط قدردانی کرد.

گاز به همه نسل ها تعلق دارد

آب، برق و گاز از جمله نعمات بی شمار خدادادی



نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه، خداوند متعال نعمت های زیادی به ما داده است که نمیدانیم شکر کدامشان را به جا آوریم، گفت: نعمتهای مادی، معنوی، زیرزمینی و حتی جمهوری اسلامی و رهبری از نعماتی است که باید قدردان آن باشیم.

وی تصریح کرد: سه نعمت آب و برق و گاز از نعمتهای خدادادی هستند که اگر هر کدامشان نباشند در زندگی به مشکل بر می خوریم، پس بنابر این باید شکر گزار باشیم و سعی کنیم از این نعمتها بجا مصرف کنیم، و با درست مصرف کردن از اسراف جلوگیری کنیم.

بدون اراده خداوند به توفیقی نمی رسیم

آیت الله شاهچراغی ضمن تاکید بر اینکه بدون اراده خداوند به توفیقی نمی رسیم، تصریح کرد: ما باید برای رسیدن به توفیق شکر نعمات خداوند متعال اخلاص داشته باشیم و صد در صد کارهایمان برای خدا باشد.

وب بیان کرد: امام راحل هم فرمودند که کارهایی را که انجام داده اید برای مردم بازگوکنید و اگر مردم بدانند که شما با اخلاص کار می کنید حتماً شاکر هستند و قدردانی می کنند و اگر اخلاص بود این کار ارزش دارد و دیگر نمی توان قیمتی برای آن تعیین کرد.

رضایت مردم افضل اعمال است

وی خطاب به مسئولان ضمن تاکید بر اینکه سعی کنید با مردم خوش رفتار و خوش برخورد باشید، اظهار داشت: رضایت مردم افضل اعمال است و سعی کنید اشتباهات خود را کم و کمتر کنید و در پاسخگویی به مردم خوشرفتاری را پیشه کرده و خوش برخورد باشید، چون همین مردم بودند که این انقلاب را به اینجا رساندند.

بیش از 90 درصد جمعیت شهری استان سمنان گاز دارند

مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه 99 درصد جمعیت شهری و 69 درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز برخور دارند، گفت: از 19 شهر استان 18 شهر گازدار و به حول وقوه الهی پروژه گازرسانی به بیارجمند بعنوان آخرین شهر فاقد گاز تا چهار ماه آینده و در اوایل فروردین به بهره برداری خواهد رسید و جشن گاز دارشدن همه شهرهای استان را برگزار خواهیم کرد.

علیرضا جراحی با اشاره به اینکه برنامه سال آینده نیز شامل گازرسانی به 22 روستا شامل 16 روستای شهرستان میامی و همچنین 9 روستای بخش قهاب رستاق و بخش مرکزی شهرستان دامغان با اعتباری معادل 475 هزار میلیون ریال خواهد بود، گفت: با گازرسانی به این روستاها سه هزار و 20 خانوار دیگر روستایی نیز از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد که پکیج طرح آنها آماده بوده ومنتظر تامین اعتبار لازم هستیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه گاز رسانی به کلیه پروژه های مسکن مهر استان سمنان به بهره برداری رسیده و دو نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان و شاهرود نیز به شبکه گاز استان متصل شده اند، گفت: در حال حاضر نیز بیش از 50 درصد گاز استان در صنایع مصرف می شود که نوید بخش ایجاد اشتغال مولد برای این خطه از میهن عزیز اسلامی مان است و از مردم شریف استان نیز می خواهیم که با مصرف بهینه وایمن خود ما را در انجام وظایف یاری دهند.