همایش همسران برتر با هدف تحکیم بنیان خانواده در قدس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ خانه فرهنگ شهدای کاووسیه شهر قدس،‌ همایشی تحت عنوان همسران برتر(حس روابط زوجین) با هدف تحکیم بنیان خانواده ها از طریق آموزش جوانان و بهره‌ مندی افراد از ملاک‌های درست انتخاب همسر را برگزار کرد که علاقمندان جهت شرکت در همایش ها می توانند به خانه فرهنگ شهدای سرخه حصار واقع در میدان 9 دی، بلوار شهید حاج قاسم اصغر بوستان شهدای سرخه حصار مراجعه کنند.

همچنین،‌ در این همایش کارشناس مشاوره رقیه مقدم میرشکاری ضمن بیان ویژگی های همسران برتر گفت: انتخاب همسر یکی از حساس ترین انتخاب ها است که بر اساس نهاد خانواده شکل می گیرد و نخستین شرط انتخاب همسر وجود تفاهم بین زوجین است و این مهم بدون توجه به مسائل اخلاقی، ارزشی و دینی میسر نخواهد شد، وی در ادامه همایش درباره تفاوت های روانشناختی زنان و مردان در زندگی مشترک سخنانی ایراد کرد.

برگزاری بیش از 170 برنامه ورزشی در قدس طی هشت ماه نخست سالجاری



معاون فرهنگی ورزشی شهرداری قدس اظهار داشت: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس اهمیت ویژه‌ای به ورزش‌های همگانی و ترویج فرهنگ ورزش در تمامی سنین می دهد و در این زمینه تشویق و ترغیب خانواده ها به ورزش و آموزه های شهروندی با هدف ایجاد شور و نشاط در خانواده ها از اهداف پایه ای حوزه معاونت ورزشی سازمان است.

احمد مومن ادامه داد: توسعه فعالیت های ورزشی از جمله برگزاری مسابقات ورزشی در شهرستان، برپایی ورزش صبحگاهی جهت ترویج فرهنگ ورزش در بین بانوان در 8 ایستگاه صبحگاهی، برگزاری اردوهای ورزشی و ارائه امکانات به ورزشکاران و قهرمانان هیئت های ورزشی و ...از اقدامات ورزشی این سازمان است که منجر به موفقیت های بسیاری در سطح شهرستان قدس، استان تهران و حتی مسابقات کشوری و مسابقات بین المللی شده است.

وی برگزاری مسابقات اختصاصی بانوان با هدف تشویق و ترغیب آنها به ورزش و همچنین شناسایی استعدادهای ورزشی و ارتقای سطح مهارت ورزشکاران را از اهم فعالیت های ورزشی در قسمت بانوان عنوان کرد و افزود: برنامه های ورزشی در سطح شهرستان، نقش مهمی در توجه خانواده ها به این امر مهم داشته است و در این زمینه مسابقات متعددی از جمله طناب کشی بانوان با حضور بیش از 180 نفر از بانوان علاقمند و در قالب 14 تیم برگزار شد که بانوان ورزشکار خواستار تداوم چنین مسابقات و برنامه های ورزشی شدند.

این مسئول گفت: همچنین، در روز جهانی کودک دومین دوره مسابقات کودکان آهنین شهرستان قدس با حضور پرشور کودکان قدسی و خانواده آنها در باغ ملی برگزار شد و برگ زرین دیگری در تقویم سازمان رقم زد، صعود به لیگ دسته دو استان تهران و کسب مقام اول در آخرین دوره از مسابقات جام شهرداری های استان تهران توسط گروه جوانان، بزرگسالان و بانوان و جایگاه سوم توسط تیم نوجوانان بخش دیگری از اقدامات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس است.

درخشش تیمهای فوتبال بزرگسالان، امید و نونهالان شهرداری قدس



در جریان مسابقات دسته اول فوتبال تهران تیم بزرگسالان شهرداری قدس میزبان تیم جاده سازان بود و توانست با اقتدار با نتیجه 6 بر یک این تیم را شکست دهد، در ادامه این مسابقات نیز تیم نونهالان شهرداری قدس میزبان تیم آریا بود و توانست این تیم را با نتیجه یک بر صفر متوقف کند و همچنین تیم امید با نتیجه دو بر صفر از سد تیم انصار گذشت و به صدر نشینی جدول نزدیک شد.

از سری مسابقات لیگ برتر نیز تیم جوانان شهرداری قدس میزبان تیم پاراگ بود که با نتیجه یک بر صفر این تیم را برد و بازی تیم نوجوانان شهرداری قدس نیز به زمان دیگری موکول شد، همچنین سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در رشته فوتبال در تمامی رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و پیشکسوتان، علاوه بر کسب نتایج مطلوب با جدیت به روند رو به رشد خود ادامه می دهند.

تیم نونهالان و نوجوانان کاراته شهرداری قدس در سیزدهمین دوره مسابقات تیمی کاراته باشگاههای کشور، سبک شوکوکای یونیون یادواره شهدای صنایع ارتباطات که به میزبانی استان تهران و با شرکت 172 تیم از 17 استان کشور در سالن پیام برگزارشد موفق به کسب20 عنوان قهرمانی و در نتیجه کسب عنوان قهرمانی جام یادواره ی شهدای صنایع ارتباطات شد.

برتری موسسه قرآنی هادیان راهیان نور شهر قدس در نمایشگاه دستاوردهای قرآنی استان تهران



اولین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی استان تهران که از روز پنجشنبه مورخ 16 آذرماه سال‌جاری در برج میلاد تهران و با همت اتحادیه مؤسسات قرآنی - مردمی استان تهران و با همکاری موسسات قرآنی استان از شهرقدس کار خود را آغاز کرد بود، عصر دیروز به کار خود پایان داد و در پایان از پنج موسسه نمونه و 19 مؤسسه قرآنی برتر نمایشگاه دستاوردهای قرآنی استان تهران تقدیر شد که موسسه "هادیان راهیان نور" از شهرقدس، بعنوان یکی از موسسات برتر معرفی شد.

این مؤسسات قرآنی با حضور مهدی قره شیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن کشور، حجت‌الاسلام والامسلمین نصیر نیکنژاد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران، علی‌اکبر توپچی، رئیس فرهنگسرای قرآن، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌نژاد، حجت‌الاسلام والمسلمین امرودی، قائم مقام معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران با اهدای لوح تقدیر و هدایایی مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.

برگزاری کلاسهای تخصصی ویژه پرسنل شهرسازی شهرداری قدس با هدف ارتقای دانش شهرسازی



مسئول اداره آموزش و مطالعات شهرداری قدس اظهار داشت: یک دوره کلاس تخصصی اصول شهرسازی و درآمد ویژه پرسنل شهرسازی شهرداری قدس با هدف ارتقای دانش و اصول شهرسازی، فنی مهندسی و همچنین درآمد ویژه پرسنل واحد های شهرسازی برگزار شد و در پایان نیز برای شرکت کنندگان گواهی پایان دوره صادر خواهد شد.

طیبی با اشاره به نقش اصلی واحد شهرسازی در روند ساخت و سازهای شهری عنوان کرد: اشراف هرچه بیشتر پرسنل با مباحث شهرسازی و انجام وظایف و تعهدات این دستگاه ها می تواند زمینه ساز رفع مشکلات شهری باشد که در این راستا تا کنون بیش از پانزده جلسه کلاس تخصصی با همکاری استانداری تهران در راستای ارتقای سطح علمی پرسنل و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان برای پرسنل واحدهای مختلف شهرداری برگزار شده و همچنان نیز ادامه دارد.