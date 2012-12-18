ساختار اقتصاد کشور نیازمند اصلاح است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کمالی شامگاه دوشنبه در پنجمین کنگره خانه کارگر مازندران در دانشگاه آزاد واحد ساری اظهار داشت: نزدیک به چهار میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و هیچ کس به فکر بیکاران و استعداهای جوانی که به دلیل بیکاری به بیماریهای روحی و روانی مبتلا شدند نیست.



عضو شورای مرکزی خانه کارگر ایران با اشاره به آمار بالای بیکاری در کشور از وجود 34 درصد جوان معتاد در جامعه ابراز نگرانی کرد.

وی بیان داشت: متاسفانه شاهد افزایش روز افزون واقعه طلاق در کشور بوده و نرخ بیکاری رو به رشد است.



این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون دو سوم کارخانجات و بنگاههای اقتصادی کشور تعطیل شده است، گفت: سیاست های اقتصادی کشور غلط بوده و این روش ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد آورد.

کمالی افزود: 9 هزار نفر از دریافت کنندگان تسهیلات بنگاههای بزرگ اقتصادی که بر اساس سیاست های نامشروع تسهیلات بانکی دریافت کردند، ممنوع الخروج شدند.



وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور متزلزل است، گفت: برای تولید سالم و رقابت در بازارهای هدف جهانی باید اصلاح ساختار اقتصاد ایجاد شود.



این مقام مسئول ادامه داد: دولتی که ثروت را در کشور حاکم کند مجبور است فقر را در بین مردم توزیع نماید.



کمالی خطاب به جامعه اقتصادی کشور گفت: برای مباحث اقتصادی از پژوهش های علمی استفاده شود.