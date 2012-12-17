به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی عصر دوشنبه در آئین بهره برداری از ساختمان دادگستری شهرستان جم به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ویژه استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های ویژه خود، باید به صورت خاصی مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به کمبود شدید نیروی انسانی در ساختار قضایی استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 40 درصد پست‌های مصوب در ساختار قضایی این استان خالی است که می تواند مشکلاتی را در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: استان بوشهر دارای 15 حوزه قضایی شامل 9 دادگستری و شش دادگاه بخش است که در حال حاضر امور قضایی مردم این استان از طریق 32 شعبه در دادسراها و 36 شعبه نیز در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بحرانی بیان داشت: در بعد امنیتی اقدامات خوب و ارزنده‌ای در سطح استان شاهد بوده‌ایم و هر موقع مشکل امنیتی در سطح استان پیش آمده به سهولت و سرعت شاهد رفع آن بوده‌ایم.

ساختمان دادگستری شهرستان جم با اعتبار 27 میلیارد و 500 میلیون ریال در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع و با زیربنای دو هزارو 330 متر مربع در سه طبقه ساخته شده است.