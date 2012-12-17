ضرورت بررسی اپیدمولوژیک موارد بیماری سالک در گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل منصوری زاده عصر دوشنبه در نشست کمیته بیماری‌های مشترک انسان و حیوان در شهرستان گناوه ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل اظهار داشت: آمار بیماری سالک، تب مالت و حیوان گزیدگی در سال جاری رو به افزایش یافته است.

وی افزود: بررسی اپیدمولوژیک موارد بیماری سالک با جزئیات بیشتر از جمله موارد مسافرت داخل شهرستان، مه‌پاشی فاضلاب سر پوشیده در شهر، بررسی تخیله فاضلاب کشتارگاه‌ها، درج مطالب بهداشتی با موضوعات سالک، تب مالت و هاری در هفته‌نامه‌های محلی شهرستان ضرورتی انکار ناپذیر است تا هشدارهای لازم به مردم داده شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه ادامه داد: تشکیل تیم ارزیابی وضعیت محیطی بیماری سالک در شهرستان و بررسی وضعیت مصرف لبنیات خانگی در موارد ابتلا در روستای محمد صالحی در سالهای گذشته هم باید مد نظر قرار بگیرد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: از همه می‌خواهم با توجه به آمارهای موجود، وضعیت محیطی و مشکلات بهداشتی موجود نظرات تخصصی خود را بیان کنند تا این مسئله هرچه سریع‌تر مرتفع شود.

افزایش آمار حیوانات جونده در شهرستان گناوه



سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان هم دراین نشست عنوان کرد: طبق گزارشات رسیده آمارجوندگان از جمله موش و مار رو افزایش است که این مسئله می تواند در شیوع این بیماری موثر باشد.

سید جلال الدین موسوی فرد، کارشناس بهداشت محیط یکی از راهکارهای موجود را بررسی وضعیت مسافرت افراد مبتلا به کانون‌های مالاریا خیز اطراف شهرستان از جمله دیلم و مرکز محمدی دانست و بیان کرد: با مه پاشی کانال‌های سر پوشیده، می‌توان ناقلین این بیماری را از بین برد.

مریم امیری کارشناس بیماری‌های مشترک انسان و حیوان از روند رو به افزایش حیوان گزیدگی در شهر و روستا خبر داد و گفت: تعامل بیشتر شهرداری و شبکه بهداشت برای رفع این معضل بسیار می‌تواند دراین زمینه راهگشا باشد.