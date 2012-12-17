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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۲۱:۴۶

توضیحات رضا تقی پور درباره یک خبر

توضیحات رضا تقی پور درباره یک خبر

رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مصاحبه منتشرشده از وی در خبرگزاری مهر، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن توضیحات تقی پور به شرح زیر است:

 امروز نقل قولی از قول اینجانب توسط آن خبرگزاری صورت گرفته است که به هیچ وجه صحت نداشته و کاملا تکذیب می گردد. فلذا متقضی است نسبت به درج این تکذیبیه اقدام فرمائید.

ماجرا از این قرار است که در پایان نوبت صبح همایش نقش راهبردی دانشگاهها و حوزه در تحول هندسه قدرت جهانی آقای جوانی که بنده نمی دانم خبرنگار شما بوده است یا خیر، در حالی که بنده در حال حرکت بودم و هیچ توقفی برای گفتگو نداشتم پرسید لطفا بصورت مختصر در مورد موضوع برکناری توضیح دهید و بنده هم بدون توقف و در حال راه رفتن گفتم "نه مختصر و نه مفصل قصد ندارم در این باره صحبت کنم".

فلذا نمی دانم متاسفانه این همه جملات قبل و بعد از این صحبت و نیز کلمات اضافی چگونه به گفتار بنده اضافه شده است. امیدوارم شاهد تکرار چنین رفتارهایی نباشیم.

رضا تقی پور

کد مطلب 1769047

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