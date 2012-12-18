40 پژوهشگر برتر در ایلام تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه ایلام عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان بیان داشت: به مناسبت هفته پژوهش از پژوهشگران برتر دانشگاه ایلام وعلوم پزشکی تقدیر شده است.

طاهر علی محمدی افزود: پژوهش باید منحصر به فرد و در راستای پیشبرد علم در کشور باشد و نتایج آن منتج به حل بخشی از مشکلات کشور باشد.

وی از اعلام آمادگی این دانشگاه برای حمایت از پژوهشهای کابردی خبر داد.

دبیر پژوهش وفناوری تحول اداری استان ایلام با اشاره به پژوهش های صورت گرفته درسالهای اخیر در دانشگاه ها استان گفت: بالغ بر 270 میلیون تومان پایگاه های اطلاعاتی که دسترسی به منابع اطلاعاتی روز دنیا و پهنای اینترنت برای پژوهشگران فراهم شده است.

شریفی با بیان اینکه گروه های پژوهشی درحال تشکیل است، اظهار داشت: لازمه ایجاد پژوهشکده در هر جا باید سه گروه پژوهشی داشته باشم و سه گروه پژوهشی مرکز علوم پژوهشی یک پژوهشکده در دانشگاه تشکیل شود.